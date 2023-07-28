Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

BNPT Apresiasi Dirjenpas Terkait Pelaksana Deradikalisasi dalam Lapas

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |22:45 WIB
BNPT Apresiasi Dirjenpas Terkait Pelaksana Deradikalisasi dalam Lapas
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Direktur Jenderal Permasyarakatan (Dirjenpas), Reynhard Silitonga meraih penghargaan dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT) RI. Dirjenpas dinobatkan sebagai sebagai mitra pelaksana deradikalisasi dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Penghargaan tersebut diberikan dalam acara puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-13 BNPT RI yang digelar di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Jumat (28/7/2023). Penghargaan itu diberikan langsung oleh Kepala BNPT RI, Komjen Rycko Amelza Dahniel.

Dirjenpas bersanding dengan beberapa pejabat negara lainnya yang juga mendapat penghargaan dari BNPT. Di antaranya, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono mendapatkan penghargaan kategori pelaksana sinergisitas.

Kemudian Kapolri Listyo Sigit Prabowo, menerima penghargaan dalam bidang penegakkan hukum. Selanjutnya, Kepala Departemen Khusus 88 Anti Teror Polri, Irjen Marthinus Hukom sebagai Pelaksana deradikalisasi luar lapas, dan Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo sebagai pelaksana pemulihan korban.

"Thank you for all out support to fight against terrorism," ucap Komjen Rycko kepada seluruh masyarakat dan semua pihak yang telah berjuang dan berpartisipasi dalam usaha melawan terorisme di negeri tercinta Indonesia, khususnya kepada para pejuang penerima Awards BNPT RI.

Dalam kesempatan itu, Komjen Rycko melaporkan bahwa kasus serangan teror di Indonesia terus menurun dari tahun 2018 hingga tahun 2023. Menurutnya, keberhasilan itu tak terlepas dari peran berbagai pihak.

"Penurunan itu sangat tajam hingga mencapai indeks 89,4%. Hingga menempatkan Indonesia pada posisi yang semakin baik dalam kategori medium impacted," ucapnya.

