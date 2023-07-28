Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Panglima Yudo: TNI Selalu Bersinergi dengan BNPT Maupun Polri Dalam Antisipasi Bahaya Terorisme

Awaludin , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |22:54 WIB
Panglima Yudo: TNI Selalu Bersinergi dengan BNPT Maupun Polri Dalam Antisipasi Bahaya Terorisme
Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dapat penghargaan dari BNPT (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menerima Award sebagai Pelaksana Sinergitas yang diberikan oleh Kepala BNPT Komjen Rycko Amelza Dahniel, pada acara puncak HUT BNPT Award ke-13 tahun 2023 Sinergi Untuk Indonesia Harmoni, bertempat di Jakarta Teater, Jakarta Pusat, Jumat (28/7/2023).

Laksamana Yudo Margono mengatakan, TNI akan selalu bersinergi terhadap BNPT maupun Polri dalam rangka penanggulangan ataupun antisipasi bahaya terorisme baik dengan hard atau soft approach untuk keamanan.

"TNI akan selalu bersinergi bersama BNPT maupun Polri, dalam rangka penanggulangan ataupun antisipasi bahaya terorisme untuk keamanan kita bersama," kata Laksamana Yudo.

Selain Panglima TNI, sejumlah pejabat lain juga memperoleh penghargaan yang serupa, seperti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawangsa, Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura, CEO Bukalapak Willix Halim dan Direktur Utama BRI Sunarso.

Sedangkan Kapolri mendapatkan penghargaan di bidang penegakkan hukum. Kemudian, Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham Irjen Reynhard Saut Poltak Silitonga sebagai pelaksana deridakalisasi dalam lapas, Kepala Departemen Khusus 88 Anti Teror Polri Irjen Marthinus Hukom sebagai pelaksana deridakalisasi luar lapas, dan Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo sebagai pelaksana pemulihan korban.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/337/3061456/bnpt-oODH_large.jpg
Jadi Kepala BNPT, Eddy Hartono Miliki Kekayaan Rp3,1 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006462/bnpt-gandeng-selandia-baru-bangun-ketahanan-kawasan-dari-radikalisme-Q6fz8zVTsL.jpg
BNPT Gandeng Selandia Baru Bangun Ketahanan Kawasan dari Radikalisme
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/08/337/2879735/sempat-tuai-polemik-pengontrolan-rumah-ibadah-ini-penjelasan-kepala-bnpt-z0Gck2ZIyW.jpg
Sempat Tuai Polemik Pengontrolan Rumah Ibadah, Ini Penjelasan Kepala BNPT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/08/337/2879565/tegas-ketua-umum-mui-tolak-bnpt-kontrol-rumah-ibadah-fGJS22Iaj6.jpg
Tegas! Ketua Umum MUI Tolak BNPT Kontrol Rumah Ibadah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/07/337/2878667/polemik-usulan-kontrol-tempat-ibadah-kepala-bnpt-studi-banding-ke-arab-saudi-JZ0qKg4at5.jpg
Polemik Usulan Kontrol Tempat Ibadah, Kepala BNPT Studi Banding ke Arab Saudi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/28/337/2853964/bnpt-apresiasi-dirjenpas-terkait-pelaksana-deradikalisasi-dalam-lapas-7pGTU3IOMB.jpg
BNPT Apresiasi Dirjenpas Terkait Pelaksana Deradikalisasi dalam Lapas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement