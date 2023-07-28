Panglima Yudo: TNI Selalu Bersinergi dengan BNPT Maupun Polri Dalam Antisipasi Bahaya Terorisme

JAKARTA - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menerima Award sebagai Pelaksana Sinergitas yang diberikan oleh Kepala BNPT Komjen Rycko Amelza Dahniel, pada acara puncak HUT BNPT Award ke-13 tahun 2023 Sinergi Untuk Indonesia Harmoni, bertempat di Jakarta Teater, Jakarta Pusat, Jumat (28/7/2023).

Laksamana Yudo Margono mengatakan, TNI akan selalu bersinergi terhadap BNPT maupun Polri dalam rangka penanggulangan ataupun antisipasi bahaya terorisme baik dengan hard atau soft approach untuk keamanan.

"TNI akan selalu bersinergi bersama BNPT maupun Polri, dalam rangka penanggulangan ataupun antisipasi bahaya terorisme untuk keamanan kita bersama," kata Laksamana Yudo.

Selain Panglima TNI, sejumlah pejabat lain juga memperoleh penghargaan yang serupa, seperti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawangsa, Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura, CEO Bukalapak Willix Halim dan Direktur Utama BRI Sunarso.

Sedangkan Kapolri mendapatkan penghargaan di bidang penegakkan hukum. Kemudian, Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham Irjen Reynhard Saut Poltak Silitonga sebagai pelaksana deridakalisasi dalam lapas, Kepala Departemen Khusus 88 Anti Teror Polri Irjen Marthinus Hukom sebagai pelaksana deridakalisasi luar lapas, dan Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo sebagai pelaksana pemulihan korban.

(Awaludin)