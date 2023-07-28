Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hutan Kota Terindikasi Jadi Sarang LGBT, DPRD DKI Jakarta Minta Perketat Pengawasan

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |03:30 WIB
Hutan Kota Terindikasi Jadi Sarang LGBT, DPRD DKI Jakarta Minta Perketat Pengawasan
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah mendesak seluruh stakeholder untuk memperketat kawasan hutan atau taman kota di Ibu Kota. Hal ini, sebagai bentuk menghalau seluruh aktivitas dari kaum LGBT.

"Ya, saya minta segera mungkin dinas kehutanan untuk menjaga hutan-hutan kota di DKI khusunya di Jakarta Timur yang memang indikasinya sekarang dipakai untuk perkumpulan LGBT," ujar Ida saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (27/7/2023).

Ida meminta para petugas terkait untuk berjaga di setiap hutan kota. Termasuk, mengawasi setiap pengunjung yang datang.

"Di sana kan ada petugasnya, harus dimaksimalkan hutan kita agar tidak dimanfaatkan hal yang tidak kita inginkan. Selanjutnya, saya berharap CCTV di semua hutan tersebut untuk di tinjau lagi, apakah CCTV itu masih aktif atau tidak," katanya.

Tak hanya Pemerintah Daerah (Pemda), kata Ida, masyarakat juga diminta untuk ikut serta dalam menjaga hutan atau taman kota.

"Kita berharap taman, hutan itu kan bisa digunakan masyarakat untuk pertemuan dengan masyarakat lain. Lalu kita jaga di semua tempat, agar tidak tercemar dengan hal-hal yang tidak diinginkan," imbuhnya.

"Kalau memang hanya mengandalkan pemda saja, memang kita sangat berat ya, harus ada partisipasi masyarakat setempat untuk membantu memantau dan memanfaatkan taman maupun hutan di lingkungan masing," pungkasnya.

