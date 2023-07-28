Amankan 5 Orang Terduga Pelaku LGBT, Satpol PP Bongkar Gubuk di Hutan Kota

JAKARTA - Setelah maraknya aktivitas asusila Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) di Hutan Kota Cawang, Kebon Pala, Makasar, Jakarta Timur, Pemerintah Kota Jakarta Timur memperbaiki pagar agar tidak bisa dilewati kelompok LGBT tersebut.

Pemkot Jaktim melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melakukan perbaikan pagar dan akan mengawasi hutan kota Cawang itu selama 24 jam.

Kasie Ops Penindakan Satpol PP Jaktim, Charles Siahaan melakukan pengecekan pagar di lokasi Hutan Kota tersebut. Dia mengatakan bahwa kegiatan pengecekan tersebut untuk penertiban melalui perbaikan pagar guna mengantisipasi aktivitas asusila LGBT.

"Kita mengecek lokasi tersebut karena adanya pengerusakan pagar Hutan Kota Cawang. Kita juga melakukan pengelasan pagar di situ," ujar Charles kepada wartawan, Kamis (27/7/2023).

Charles mengungkapkan pagar yang rusak terbanyak berada di sisi barat Hutan Kota di kawasan Cawang. Guna mengantisipasi aktivitas LGBT tersebut, Charles menegaskan jajarannya akan melakukan penjagaan 24 jam di lokasi.

"Kita dari Satpol PP, Dinas Kota dan Kecamatan melakukan pengamanan gabungan selama dua minggu ke depan. Penjagaan dilakukan mulai pukul 18.00 WIB hingga jam 03.00 subuh," ungkap Charles.