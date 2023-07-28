Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Amankan 5 Orang Terduga Pelaku LGBT, Satpol PP Bongkar Gubuk di Hutan Kota

Muhammad Farhan , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |06:01 WIB
Amankan 5 Orang Terduga Pelaku LGBT, Satpol PP Bongkar Gubuk di Hutan Kota
Satpol PP bongkar gubuk dalam hutan kota (Foto:: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Setelah maraknya aktivitas asusila Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) di Hutan Kota Cawang, Kebon Pala, Makasar, Jakarta Timur, Pemerintah Kota Jakarta Timur memperbaiki pagar agar tidak bisa dilewati kelompok LGBT tersebut.

Pemkot Jaktim melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melakukan perbaikan pagar dan akan mengawasi hutan kota Cawang itu selama 24 jam.

Kasie Ops Penindakan Satpol PP Jaktim, Charles Siahaan melakukan pengecekan pagar di lokasi Hutan Kota tersebut. Dia mengatakan bahwa kegiatan pengecekan tersebut untuk penertiban melalui perbaikan pagar guna mengantisipasi aktivitas asusila LGBT.

"Kita mengecek lokasi tersebut karena adanya pengerusakan pagar Hutan Kota Cawang. Kita juga melakukan pengelasan pagar di situ," ujar Charles kepada wartawan, Kamis (27/7/2023).

Charles mengungkapkan pagar yang rusak terbanyak berada di sisi barat Hutan Kota di kawasan Cawang. Guna mengantisipasi aktivitas LGBT tersebut, Charles menegaskan jajarannya akan melakukan penjagaan 24 jam di lokasi.

"Kita dari Satpol PP, Dinas Kota dan Kecamatan melakukan pengamanan gabungan selama dua minggu ke depan. Penjagaan dilakukan mulai pukul 18.00 WIB hingga jam 03.00 subuh," ungkap Charles.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/610/3156445/lgbt-Yd7I_large.jpg
Heboh! Grup Gay Lubuklinggau di Facebook Miliki Ribuan Pengikut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/519/3154408/viral-WdJe_large.jpg
Kolam Air Hangat Tempat Kaum Gay Digerebek, Petugas Temukan Celana Dalam hingga Kondom
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/25/525/3150270/dedi_mulyadi-W83K_large.jpg
Kutuk Pesta Gay di Puncak Bogor, MUI Jabar Desak Dedi Mulyadi Bersuara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/24/338/3149770/lgbt-4mxJ_large.jpg
Pesta Gay di Puncak Bogor, Sejumlah Peserta Reaktif HIV hingga Sifilis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/338/3149758/lgbt-0Uur_large.jpg
Diduga Pesta Gay di Villa Puncak Bogor, Polisi: Ada Lomba Menyanyi hingga Menari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/338/3149742/pesta_gay-BYqn_large.jpg
Polisi Gerebek Diduga Pesta Gay di Villa Puncak Bogor, 74 Pria Ditangkap!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement