KPUD Kabupaten Bogor Ungkap Masih Ada TPS Terisolir, Berikut Lokasinya

BOGOR - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Bogor menyebut terdapat beberapa lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terisolir atau sulit dijangkau pada Pemilu 2024.

Lokasi tersebut berada di pelosok wilayah timur dan barat Kabupaten Bogor.

"Ya betul, ada beberapa TPS terjauh yang kita mengalami kendala tidak bisa mobil masuk. Itu musti pakai motor dan ada juga yang dibopong, artinya diangkut dengan jalan kaki. Itu di wilayah Cariu, Tanjungsari, sebagian Sukamakmur, kemudian di wilayah Leuwiliang," kata Komisioner KPUD Kabupaten Bogor Herry, Kamis (27/7/2023).

Untuk menghadapi kondisi tersebut, pihaknya mengandalkan dari Sumber Daya Manusia (SDM). Namun, prosesnya tetap sesuai standar yang berlaku.

"Itu memang kita atasi dengan cara mengoptimalkan sumber daya yang ada. Contoh misalnya ada Babinsa, ada Bhabinkamtibmas, itu kami libatkan termasuk bopong dan bawa motor untuk surat suaranya, dan lainnya. Selama ini memang TPS terjauh ini ya kami atasi dengan cara naik motor dengan pengamanan yang ada sesuai SOP," ungkapnya.