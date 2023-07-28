Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Dituduh Informan Polisi, Pria di Kalideres Dianiaya 4 Pemakai Narkoba

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |07:43 WIB
Dituduh Informan Polisi, Pria di Kalideres Dianiaya 4 Pemakai Narkoba
Dituduh informan polisi, pria di Kalideres dianiaya 4 pemakai narkoba. (Dok Polsek Kalideres)
A
A
A

JAKARTA - Empat pecandu narkoba nekat melakukan penganiayaan terhadap pria berinisial M (34) di kawasan Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat Kamis (27/7/2023). Keempat pelaku menuduh korban sebagai informan polisi.

Kapolsek Kalideres, AKP Syafri Wasdar mengatakan, dari peristiwa itu, pihaknya telah menangkap 3 pelaku. Sementara satu orang lainnya melarikan diri.

"Pelaku berjumlah 4 orang. Kami berhasil mengamankan sebanyak 3 orang di antaranya berinisial G (30), A (28), dan L (29). Sementara 1 rekan pelaku dalam pengejaran oleh petugas (DPO)," kata Syafri kepada wartawan Kamis (27/7/2023).

Ia menjelaskan, keempat pelaku dengan korban saling kenal. Pengeroyokan ini, kata dia, bermula ketika para pelaku menjemput korban di rumahnya yang kemudian menuduh korban sebagai informan polisi.

"Mereka curiga terhadap korban dan menuduh sebagai seorang informan polisi. Namun, si korban menyangkal bahwa bukan seorang informan polisi," ujarnya.

Lantaran tidak percaya, pelaku kemudian melakukan penganiayaan kepada korban dengan menggunakan tangan kosong maupun senjata tajam.

“Akibat penganiayaan tersebut korban mengalami luka robek pada bagian kepala sebelah kanan kemudian melaporkannya ke Polsek Kalideres,” ucapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/337/3182662/bnn-yGhS_large.jpg
BNN Gelar Operasi Narkoba Besar-besaran di Seluruh Indonesia, Ribuan Orang Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3181962/penjara-QLPO_large.jpg
2 WN Inggris Napi Kasus Narkoba Dipindahkan ke Negaranya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/338/3181927/narkoba-yakd_large.jpg
Polisi Tangkap Bandit Narkoba di Kemayoran, Ribuan Butir Ekstasi Disita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181900/narkoba-sI42_large.jpg
Breaking News! Giliran Kampung Ambon Diacak-Acak BNN dan Polisi, Narkoba hingga Senpi Disita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/338/3181581/narkoba-8Mv4_large.jpg
BNN dan Brimob Gelar Operasi Narkoba Besar-besaran di Kampung Bahari, Polisi Diserang Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/338/3181122/narkoba-ygb3_large.jpg
Onad Tidak Tersangka, Polisi Singgung Ruang Rehabilitasi di UU Narkotika
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement