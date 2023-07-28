Rumah di Cimanggis Depok Terbakar, Diduga Disebabkan Korsleting Listrik

DEPOK - Sebuah rumah di Jalan Raya Bogor, Mekarsari, Cimanggis, Depok, Jawa Barat, mengalami kebakaran pada Jumat (28/7/2023) sekira pukul 04.28 WIB.

Kepala Bidang Penanggulangan Bencana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok, Denny Romulo mengatakan, kebakaran diduga disebabkan korsleting listrik.

"Objek terbakar rumah diduga korsleting listrik. Luas area terbakar 300 meter persegi," kata Denny saat dikonfirmasi.

Ia menambahkan, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Sementara taksiran kerugian masih dalam perhitungan.

"Korban jiwa tidak ada. Taksiran kerugian dalam proses perhitungan," ucapnya.