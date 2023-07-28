Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Simpan 12 Paket Sabu, Pria di Bekasi Ditangkap

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |08:15 WIB
Simpan 12 Paket Sabu, Pria di Bekasi Ditangkap
Simpan 12 paket sabu, pria di Bekasi ditangkap. (Ist)
A
A
A

BEKASI - Sat Reskrim Polsek Bekasi Kota menangkap Firmansyah (31) di sebuah rumah di Jalan Let Arsyad Selatan, Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan. Pria itu ditangkap karena kedapatan menyimpan 12 klip plastik berisi sabu.

Kapolsek Bekasi Kota, Kompol David Richardo Hutasoit menjelaskan, pria itu ditangkap pada Sabtu (22/7/2023). Saat itu polisi mendapati informasi terkait adanya penyalahgunaan narkotika.

“Berdasarkan informasi dari masyarakat sehingga kami melakukan penyelidikan dan penggeledahan di rumah tersebut. Didapati barang bukti 12 klip plastik berisi sabu,” kata David dalam keterangannya, Jumat (28/7/2023).

Total barang bukti dari 12 klip plastik tersebut yakni 125,59 gram. Namun, polisi masih menyelidiki apakah sabu itu kembali dijual atau digunakan sendiri.

“Pelaku mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya,” ucapnya.

Firmansyah juga mengakui sabu tersebut didapatinya dari seorang pria yang kerap dipanggil "Preman". Kini pria tersebut masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

“Dia dapatkan barang dari Preman. biasanya melakukan transaksi dengan sistem tempel di jalan raya,” ucap David.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Polsek Bekasi Kota sabu Narkoba
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/337/3182662/bnn-yGhS_large.jpg
BNN Gelar Operasi Narkoba Besar-besaran di Seluruh Indonesia, Ribuan Orang Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3181962/penjara-QLPO_large.jpg
2 WN Inggris Napi Kasus Narkoba Dipindahkan ke Negaranya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/338/3181927/narkoba-yakd_large.jpg
Polisi Tangkap Bandit Narkoba di Kemayoran, Ribuan Butir Ekstasi Disita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181900/narkoba-sI42_large.jpg
Breaking News! Giliran Kampung Ambon Diacak-Acak BNN dan Polisi, Narkoba hingga Senpi Disita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/338/3181581/narkoba-8Mv4_large.jpg
BNN dan Brimob Gelar Operasi Narkoba Besar-besaran di Kampung Bahari, Polisi Diserang Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/338/3181122/narkoba-ygb3_large.jpg
Onad Tidak Tersangka, Polisi Singgung Ruang Rehabilitasi di UU Narkotika
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement