Sopir Ngantuk, Truk Tangki Terguling di Tol Jagorawi

BOGOR - Truk tangki air mengalami kecelakaan tunggal hingga terguling di Tol Jagorawi KM 39, Bogor. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini.

Kepala Induk PJR Tol Jagorawi, AKP Budi Hernawan mengatakan, kecelakaan terjadi sekira pukul 03.50 WIB pagi tadi. Awalnya, truk tangki tersebut melaju dari arah Ciawi menuju Jakarta di lajur 2.

"Di TKP menurut pengakuan pengemudi mengantuk," kata Budi dalam keterangannya, Jumat (28/7/2023).

Truk tersebut hilang kendali hingga akhirnya terperosok ke dalam row bahu jalan. Posisi akhir truk terguling dengan roda bagian kiri berada di atas.

"Posisi akhir kendaraan terbalik miring," katanya.