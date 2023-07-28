Viral Bentrok Mencekam Warga vs Debt Collector di Bogor, Polisi: Sudah Berdamai

BOGOR - Beredar video di media sosial keributan di Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Keributan itu terjadi karena warga tidak terima sepeda motornya ditarik debcollector.

Dalam video beredar, keduanya terlibat aksi saling lempar batu di jalan dekat pemukiman warga. Salah satu pria terlihat membawa benda mirip kayu panjang sambil terus menghindari lemparan batu.

Aksi keributan itu pun sampai masuk ke halaman rumah warga. Terlihat ibu-ibu yang sampai histeris dan berlari ketakutan dengan kejadian tersebut.

"Panggil Polsek," teriak salah satu pria dalam video dikutip MNC Portal, Jumat (28/7/2023).

"Mana kuncinya mana," ucap pria lainnya dalam video berbeda.

Terpisah, Kapolsek Gunung Putri Kompol Bayu Tri Nugraha membenarkan kejadian dalam video. Namun, peristiwa itu terjadi pada Selasa 25 Juli 2023.

"Betul. Kejadiannya hari Selasa kemarin, namun setelah kami cek hari ini ternyata kedua belah pihak sudah berdamai dan ada surat pernyataan kedua belah pihak," kata Bayu dikonfirmasi.