Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ditemani Ojol Cantik Ende, Fahmi Mantap Gugat Cerai Anggi di PA Cibinong

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |11:24 WIB
Ditemani Ojol Cantik Ende, Fahmi Mantap Gugat Cerai Anggi di PA Cibinong
Fahmi dan Ende/Tangkapan layar media sosial
A
A
A

BOGOR - Fahmi Husaeni akan gugat cerai Anggi Anggraeni secara resmi ke Pengadilan Agama Cibinong, Bogor, Jawa Barat.

Gugatan tersebut dilayangkannya agar statusnya jelas dengan Anggi Anggraeni. Pasalnya Anggi meninggalkannnya usai menikah untuk menemui mantan pacarnya, Adriaman Lase di Jakarta.

Adriaman Lase adalah pria yang membawa Anggi Anggraeni pengantin di Bogor selama menghilang. Sebelum tega meninggalkan suaminya, Fahmi Husaeni, Anggi izin pamit untuk mengambil pesanan ayam geprek yang dipesannya melalui ojek online.

Fahmi ditemani kuasa hukumnya Ojat Sudrajat dan anggota DPR RI Dedi Mulyadi mendatangi PA Cibinong.

"Kita daftar manual dan kita tunggu panggilan selama 14 hari,"ujar Ojat Sudrajat dilansir Kang Dedi Mulyadi Channel, Jumat (28/7/2023).

Selain itu, Fahmi juga bersama Teh Ende Ojol cantik yang disebut-sebut ada hubungan spesial dengannya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181830/viral-Q0Sp_large.jpg
Viral Warga Baduy Korban Begal Ditolak Rumah Sakit, Pramono: Saya Sudah Panggil Kepala Dinas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181689/odgj-7LQN_large.jpg
Orang Tabrakkan Diri ke Mobil di Tanah Abang Ternyata ODGJ
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181614/viral-gknJ_large.jpg
Nestapa Warga Baduy Jadi Korban Begal hingga Ditolak Rumah Sakit, Istana: Ya Allah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/340/3181136/viral-0sZU_large.jpg
Viral Koramil Keluarkan Izin Keramaian Kuda Ronggeng Langgar Tupoksi, Komandannya Ditindak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/338/3179639/viral-Eur8_large.jpg
Viral! Kapolsek Pasar Minggu Rampas Poster Pendukung Delpedro Cs di PN Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/338/3179638/viral-WOY7_large.jpg
Pengemudi Lexus yang Tewas Tertimpa Pohon di Pondok Indah Ternyata Mantan Bos Danareksa
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement