Ditemani Ojol Cantik Ende, Fahmi Mantap Gugat Cerai Anggi di PA Cibinong

BOGOR - Fahmi Husaeni akan gugat cerai Anggi Anggraeni secara resmi ke Pengadilan Agama Cibinong, Bogor, Jawa Barat.

Gugatan tersebut dilayangkannya agar statusnya jelas dengan Anggi Anggraeni. Pasalnya Anggi meninggalkannnya usai menikah untuk menemui mantan pacarnya, Adriaman Lase di Jakarta.

BACA JUGA: Fahmi Ungkap Kondisi Anggi Anggraeni yang Jatuh Sakit hingga Depresi

Adriaman Lase adalah pria yang membawa Anggi Anggraeni pengantin di Bogor selama menghilang. Sebelum tega meninggalkan suaminya, Fahmi Husaeni, Anggi izin pamit untuk mengambil pesanan ayam geprek yang dipesannya melalui ojek online.

Fahmi ditemani kuasa hukumnya Ojat Sudrajat dan anggota DPR RI Dedi Mulyadi mendatangi PA Cibinong.

"Kita daftar manual dan kita tunggu panggilan selama 14 hari,"ujar Ojat Sudrajat dilansir Kang Dedi Mulyadi Channel, Jumat (28/7/2023).

Selain itu, Fahmi juga bersama Teh Ende Ojol cantik yang disebut-sebut ada hubungan spesial dengannya.