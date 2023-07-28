Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jalan Nusantara Raya Depok Bakal Diterapkan Sistem Satu Arah, Mulai Kapan?

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |12:03 WIB
Jalan Nusantara Raya Depok Bakal Diterapkan Sistem Satu Arah, Mulai Kapan?
Jalan Nusantara Raya Depok (Foto: M Refi Sandi)
A
A
A

DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melalui Dinas Perhubungan (Dishub) bersama Satlantas Polres Metro Depok bakal menerapkan kembali sistem satu arah arus lalu lintas di Jalan Nusantara Raya, Depok Jaya, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Uji coba akan dilakukan pada 5-11 Agustus 2023.

"Sebelum diberlakukan kembali, Satlantas dan instansi terkait akan mensosialisasikan dahulu kepada masyarakat lingkungan sekitar dari tingkat RT, RW, Kelurahan, sekolah-sekolah yang ada di jalan Nusantara dan bila sudah tersosialisasi nanti tanggal 5 sampai dengan 11 Agustus 2023 akan dilaksanakan uji coba," kata Plt Kasatlantas Polres Metro Depok, Kompol Sugianto saat dikonfirmasi, Jumat (28/7/2023).

Sugianto menjelaskan, sistem satu arah berlaku dari arah Jalan Arif Rachman Hakim dan Beji menuju ke Jalan Raya Sawangan dan Underpass Dewi Sartika nantinya.

"Mengarah ke Sawangan dan Underpass Dewi Sartika," ujarnya.

Sekadar informasi, Jalan Nusantara Raya juga pernah diberlakukan sistem satu arah sebelum akhirnya saat ini diterapkan sistem dua arah mengarah ke Sawangan maupun ke Arif Rachman Hakim dan Beji.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/338/3159724/truk-sO5F_large.jpg
Krisis Air Ancam Depok karena Ulah Sumur Bor Ilegal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/338/3156881/depok-k9eD_large.jpg
Satpol PP Depok Tertibkan Bangunan di Zona Berbahaya Jalan Juanda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/338/3154526/arya-aQ3I_large.jpg
Banyak Terima Curhat dan Viral, Bima Arya: Damkar Depok Fokus Sesuai Kapasitasnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/17/1/3148215/depok-MEQe_large.jpg
Gelar Depok Run Festival 2025 di Area CFD, Wali Kota Supian Suri Minta Maaf ke Masyarakat 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/17/1/3148214/pemkot_depok-e7yk_large.jpg
Pakai Rute CFD, Pemkot Gelar Depok Run Festival 22 Juni Diikuti 2.500 Peserta 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/15/338/3147523/run-ljF1_large.jpg
7 Hari Menuju Depok Run Festival 2025: Gekrafs dan Pemkot Depok Lakukan Pengecekan Rute
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement