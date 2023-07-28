Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Dikeroyok 4 Orang, Pria di Kalideres Ternyata Dituduh Cepu Polisi

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |12:30 WIB
Dikeroyok 4 Orang, Pria di Kalideres Ternyata Dituduh Cepu Polisi
Pelaku pengeroyokan di Kalideres, Jakarta Barat (Foto: Dok Polisi)
A
A
A

JAKARTA - Empat orang pria menganiaya korban berinisial M (32) di kawasan Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat, pada Kamis 27 Juli 2023 lantaran dituduh sebagai informan polisi atau cepu. Salah satu pelaku diketahui merupakan bandar narkoba jenis sabu dan residivis di kasus yang sama.

“Tiga orang ini merupakan pecandu narkoba. Satu di antaranya berinisial G merupakan bandar narkoba sekaligus residivis atas kasus narkoba,” kata Kanit Reskrim Polsek Kalideres AKP Aep Haryaman saat dikonfirmasi, Jumat (28/7/2023).

Aep mengatakan, empat pelaku dikenakan pasal berlapis. Mulai dari Pasal 170 KUHP Tentang pengeroyokan dan Pasal 114 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Sebelumnya, empat pecandu narkoba nekat melakukan penganiayaan terhadap pria berinisial M (34) di kawasan Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat pada Kamis 27 Juli 2023. Keempat pelaku menuduh korban sebagai informan polisi.

Kapolsek Kalideres, AKP Syafri Wasdar mengatakan dari peristiwa itu, pihaknya mengamankan tiga pelaku. Sementara satu orang lainnya berhasil melarikan diri.

"Pelaku berjumlah 4 orang kami berhasil mengamankan sebanyak 3 orang diantaranya berinisial G (30), A (28), dan L (29) sementara 1 rekan pelaku dalam pengejaran oleh petugas (DPO)," kata Syafri kepada wartawan Kamis 27 Juli 2023.

Halaman:
1 2
      
