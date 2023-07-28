Bacaleg Perindo Gelar Bakti Sosial, Bagikan Makanan untuk Warga Korban Kebakaran Tambora

JAKARTA - Bakal calon legislatif (Bacaleg) Partai Perindo untuk DPRD DKI Dapil 9, Sarafuddin pada Jumat, (28/7/2023) menggelar bakti sosial bagi para korban terdampak kebakaran di Gang Lembayung, Kelurahan Duri Utara, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Safararudin juga membagikan makanan bagi para korban.

Sarafudin menyebutkan, kegiatan bakti sosial serta pemberian makanan ini dilakukan sebab banyak warga yang terdampak kebakaran kehilangan peralatan masak sehingga kesulitan untuk menyiapkan makanan.

“Setelah saya amati, saya lihat, masyarakat pada umumnya ngga bisa masak, karena memang perangkat masaknya juga kebakar semua. Maka saya berpikir kebetulan ini hari Jumat saya melaksanakan bakti sosial atau Jumat berkah untuk warga yang terdampak kebakaran,” ujarnya saat ditemui di lokasi, Jumat.

“Nah harapan kami dari Perindo khususnya dan saya bacaleg DPRD DKI Jakarta, ingin menyampaikan kepada warga yang terdampak, supaya semangat dan tabah dalam menghadapi musibah, karena musibah ini tidak datang dari kita melainkan dari Allah swt,” sambungnya.