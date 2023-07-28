Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bacaleg Perindo Gelar Bakti Sosial, Bagikan Makanan untuk Warga Korban Kebakaran Tambora

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |13:51 WIB
Bacaleg Perindo Gelar Bakti Sosial, Bagikan Makanan untuk Warga Korban Kebakaran Tambora
Bacaleg Perindo Sarafuddin bersama warga pada bakti sosial untuk korban kebakaran Tambora, Jakbar, 28 Juli 2023. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Bakal calon legislatif (Bacaleg) Partai Perindo untuk DPRD DKI Dapil 9, Sarafuddin pada Jumat, (28/7/2023) menggelar bakti sosial bagi para korban terdampak kebakaran di Gang Lembayung, Kelurahan Duri Utara, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Safararudin juga membagikan makanan bagi para korban.

Sarafudin menyebutkan, kegiatan bakti sosial serta pemberian makanan ini dilakukan sebab banyak warga yang terdampak kebakaran kehilangan peralatan masak sehingga kesulitan untuk menyiapkan makanan.

“Setelah saya amati, saya lihat, masyarakat pada umumnya ngga bisa masak, karena memang perangkat masaknya juga kebakar semua. Maka saya berpikir kebetulan ini hari Jumat saya melaksanakan bakti sosial atau Jumat berkah untuk warga yang terdampak kebakaran,” ujarnya saat ditemui di lokasi, Jumat.

“Nah harapan kami dari Perindo khususnya dan saya bacaleg DPRD DKI Jakarta, ingin menyampaikan kepada warga yang terdampak, supaya semangat dan tabah dalam menghadapi musibah, karena musibah ini tidak datang dari kita melainkan dari Allah swt,” sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181543/ketum_partai_perindo-H5pd_large.jpg
Rakernas Partai Perindo Tegaskan Dukungan Terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto Lewat Eka Dasa Asasta untuk Asta Cita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181329/pemerintah-yBSK_large.jpg
Kemendagri Ajak Kepala Daerah dan Legislator Perindo Sukseskan Program Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181155/partai_perindo-9J3u_large.jpg
Penutupan Rakernas Perindo Bakal Dihadiri Elite Parpol Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180922/perindo-fyG3_large.jpg
Partai Politik Miliki Tantangan Percepat 130 Juta Orang Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180920/perindo-6YRZ_large.jpg
HT: Kalau Kita Konsisten dengan Tujuan dan Semangat, Partai Perindo Akan Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180917/pemerintah-nCj8_large.jpg
Menag Nasaruddin di Rakernas Perindo: Keikhlasan dan Ketulusan Pengabdian Jadi Kunci
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement