Dapat Bantuan dari Bacaleg Partai Perindo, Warga Tambora Sampaikan Terima Kasih

Warga Gang Lembayung, Kelurahan Duri Utara, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, berterima kasih ke bacaleg Partai Perindo usai menerima bantuan. (MPI/Riyan Rizki)

JAKARTA - Warga Gang Lembayung Kelurahan Duri Utara, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, yang terdampak kebakaran menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Bacaleg DPRD DKI Jakarta Sarafudin serta Partai Perindo setelah mendapatkan bantuan berupa makan.

Partai Perindo merupakan partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara pemilu 2024.

“Saya banyak-banyak terima kasih. Saya sebagai ketua RT 8 dan ketua RT 9 dan 11 dan warga-warga juga berterima kasih kepada Partai Perindo khususnya Pak Sarafudin sudah mendatangi wilayah kami dengan memberikan bantuan seperti nasi box,” kata Ketua RT 008, Julia saat ditemui, Jumat (28/7/2023).

Ia bersama warga merasa terbantukan dengan bantuan yang diberikan Partai Perindo, partai modern yang dikenal peduli rakyat kecil, gigih memperjuangkan penciptaan lapangan pekerjaan dan Indonesia sejahtera itu.

“Alhamdulillah merasa terbantu banget, benar-benar sangat terbantu. Terima kasih untuk semuanya Partai Perindo khusunya Pak Sarafudin,” ujarnya.