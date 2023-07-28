RPA Partai Perindo Siap Kawal Kasus Pemerkosaan SPG Showroom Mobil

Ketua Bidang Data dan Informasi DPP RPA Partai Perindo Kenzo Farel. (MPI/Ravie Wardani)

JAKARTA - Relawan Perempuan dan Anak (RPA) Partai Perindo menyatakan siap mengawal kasus pencurian dengan kekerasan dan pemerkosaan yang menimpa seorang SPG showroom mobil berinisal NY (28).

Langkah ini diambil sebagai bentuk kepedulian RPA Partai Perindo dalam menyoroti tindak kejahatan terhadap perempuan dan anak.

Ketua Bidang Data dan Informasi DPP RPA Perindo, Kenzo Farel, mengatakan pihaknya akan mengambil sejumlah langkah perlindungan hukum kepada korban.

"Kami sangat miris sekali, kasus ini memang sudah sangat viral, bahkan di media sosial juga. Tapi, sepertinya memang kami diberikan kesempatan untuk hadir mengawal kasus ini maka dengan diberikan surat kuasa kami ke depan akan menghadapinya," ujar Kenzo Farel di Kantor Pusat RPA Partai Perindo, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jum'at (28/7/2023).

"Rencananya ke depan kita akan berkoordinasi dengan Kapolda Metro Jaya, Kasat Reskrimnya juga, sehingga kasus ini dapat terang benderang," katanya.

Akibat kejadian ini, korban mengalami gangguan psikis dan trauma mendalam.

NY yang merupakan tulang punggung keluarga juga tidak bisa melanjutkan pekerjaannya akibat kejadian tersebut.

Dalam waktu dekat, Kenzo menyebut pihaknya juga berencana mendatangkan psikolog khusus untuk mengatasi trauma korban.

"Keadilan buat korban bisa didapatkan juga, karena bukan itu aja, psikolognya juga kita akan coba untuk datangkan," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, kasus pencurian dengan kekerasan dan pemerkosaan ini bermula dari salah satu pelaku berinisial R alias Rian yang menyamar sebagai calon pembeli mobil di Showroom tempat korban bekerja.