Kesal Ditegur, ABG Bermotor Knalpot Brong Bentrok dengan Warga di Jakpus

JAKARTA - Sejumlah remaja terlibat keributan akibat tidak terima ditegur warga karena menggunakan knalpot brong. Peristiwa itu terjadi di Jalan Dwiwarna Raya II, Karang Anyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat pada Kamis 27 Juli 2023 sekitar pukul 20.50 WIB.

Kanit Reskrim Polsek Sawah Besar AKP Sholeh mengatakan, karena tidak terima ditegur, pengendara itu kembali ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) dengan mengajak rekannya. Hingga akhirnya terjadi cekcok pengendara dan warga.

"Itu awalnya ada motor yang lewat tapi knalpotnya berisik terus ditegur. Mereka itu yang ditegur kebetulan orang luar dari wilayah tempat kejadian perkara. Ternyata yang ditegur ini tidak terima dan membawa kawan-kawannya," ucap Sholeh saat dihubungi, Jumat (28/7/2023).

BACA JUGA: Knalpot Brong Hasil Operasi Cipta Kondisi di JLNT Casablanca Dimusnahkan

Sholeh menegaskan, kejadian itu bukan peristiwa tawuran antar warga, akan tetapi kesalahapahaman belaka. Petugas yang tiba di lokasi tidak sempat melakukan mediasi antar kedua belah pihak, dan tidak ada yang diamankan.

"Itu bukan tawuran ya, itu hanya keributan dan tidak berlangsung lama. Petugas datang juga sudah pada bubar," ujarnya.

BACA JUGA: Knalpot Brong Hasil Operasi Cipta Kondisi di JLNT Casablanca Dimusnahkan

Ia mengaku, peristiwa tersebut juga tidak menimbulkan korban jiwa dan tak ada kendaraan yang dirusak. "Kami juga tetap lakukan patroli di lokasi tersebut dan wilayah lainnya untuk mencegah terjadi tawuran," katanya.

(Arief Setyadi )