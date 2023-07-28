Advertisement
RPA Partai Perindo Minta Polisi Tangkap Pelaku Pencurian dan Pemerkosaan SPG Showroom Mobil yang Masih Bebas

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |14:47 WIB
RPA Partai Perindo Minta Polisi Tangkap Pelaku Pencurian dan Pemerkosaan SPG Showroom Mobil yang Masih Bebas
A
A
A

JAKARTA - Relawan Perempuan dan Anak (RPA) Partai Perindo mendesak Kepolisian Polda Metro Jaya untuk mengamankan satu dari tiga pelaku kasus pencurian dengan kekerasan dan pemerkosaan SPG Showroom mobil di Cibubur.

Ketua DPP Bidang Hukum sekaligus pengacara korban berinisial NY (28), Amriadi Pasaribu, menyebut pelaku yang masih bebas itu berinisal R alias Rian.

R diduga berperan sebagai calon pembeli mobil di tempat NY bekerja. Tak hanya itu, R juga terindikasi turut membantu pelaku RZ dan J dalam memuluskan kejahatannya.

 

"Sesuai dengan peristiwanya itu, dia (korban) menceritakan ada 3 orang dan yang ketemu itu ada 2 orang, keduanya ditangkap di tanggal 15 Juni 2023," kata Amriadi Pasaribu di kantornya, Jum'at (28/7/2023).

"Nah orang pertama yang bertemu korban itu belum ketangkap yang inisial R (Rian) juga. Dengan ciri ciri ada tahi lalat dibawah mata dekat hidung, nah itu belum ketemu, ini lah ketakutan korban sekarang," sambungnya.

NY dikatakan Amriadi, merasa takut dan terancam lantatan R tak kunjung diamankan.

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/337/3182729//perindo-Un1y_large.jpg
Hari Pahlawan: Musuh Terbesar Bangsa Bukan Penjajah Fisik, Melainkan Anasir Koruptor!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/340/3182248//perindo-14Y2_large.jpg
TB Sangadiah Tutup Usia, Sosok Ulama dan Pendekar Pemersatu di Banten
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181902//perindo-cEGz_large.jpg
Sidang Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Hakim Diminta Vonis Berat Pelaku Agar Beri Efek Jera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181543//ketum_partai_perindo-H5pd_large.jpg
Rakernas Partai Perindo Tegaskan Dukungan Terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto Lewat Eka Dasa Asasta untuk Asta Cita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181155//partai_perindo-9J3u_large.jpg
Penutupan Rakernas Perindo Bakal Dihadiri Elite Parpol Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181130//partai_perindo-2IRL_large.jpg
Penciptaan Lapangan Kerja Harus Ditopang Industrialisasi
