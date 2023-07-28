RPA Partai Perindo Minta Polisi Tangkap Pelaku Pencurian dan Pemerkosaan SPG Showroom Mobil yang Masih Bebas

JAKARTA - Relawan Perempuan dan Anak (RPA) Partai Perindo mendesak Kepolisian Polda Metro Jaya untuk mengamankan satu dari tiga pelaku kasus pencurian dengan kekerasan dan pemerkosaan SPG Showroom mobil di Cibubur.

Ketua DPP Bidang Hukum sekaligus pengacara korban berinisial NY (28), Amriadi Pasaribu, menyebut pelaku yang masih bebas itu berinisal R alias Rian.

R diduga berperan sebagai calon pembeli mobil di tempat NY bekerja. Tak hanya itu, R juga terindikasi turut membantu pelaku RZ dan J dalam memuluskan kejahatannya.

"Sesuai dengan peristiwanya itu, dia (korban) menceritakan ada 3 orang dan yang ketemu itu ada 2 orang, keduanya ditangkap di tanggal 15 Juni 2023," kata Amriadi Pasaribu di kantornya, Jum'at (28/7/2023).

"Nah orang pertama yang bertemu korban itu belum ketangkap yang inisial R (Rian) juga. Dengan ciri ciri ada tahi lalat dibawah mata dekat hidung, nah itu belum ketemu, ini lah ketakutan korban sekarang," sambungnya.

NY dikatakan Amriadi, merasa takut dan terancam lantatan R tak kunjung diamankan.