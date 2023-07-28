Sambut Bulan Muharram, Gardu Ganjar Gelar Kemuning Bersholawat di Tangerang

TANGERANG- Relawan bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Desa Untuk (Gardu) Ganjar Banten menggelar acara zikir dan doa bersama di Desa Kemuning, Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, Banten.

Bertajuk ‘Kemuning Bersholawat’, kegiatan itu juga dalam menyambut tahun baru Islam 1445 Hijriah. Nampak warga, tokoh masyarakat, kiai dan ulama yang ada di Banten berbondong-bondong hadir dalam acara tersebut.

Dewan Penasehat Gardu Ganjar, Abah Elang Mangkubumi mengatakan kegiatan ini dalam rangka berdoa bersama untuk masyarakat Indonesia agar diberikan keberkahan, hingga mendoakan Pemilu 2024 berjalan dengan aman serta lancar.

“Kami berdoa kepada Allah agar terhindarkan dari penyakit lahir dan batin, terhindarkan dari segala marabahaya, dan dijauhkan dari bencana-bencana. Setelah itu juga wabil khusus kami mendoakan Indonesia menuju (Pemilu) 2024 agar kemudian tercipta pemilu yang damai, tenang, humanis,” kata Abah Elang, Jumat (28/7/2023).

Salah satu doa yang dipanjatkan dalam kegiatan ‘Kemuning Bersholawat’ yakni masyarakat di Kabupaten Tangerang Banten, bisa lebih bijak dalam menerima informasi mengenai Pemilu 2024. Sehingga dapat menjadikan Indonesia yang lebih Tangguh.

Dengan begitu, kata Abah Elang, mereka tidak termakan informasi hoaks alias berita bohong yang dapat merusak keharmonisan dan kerukunan masyarakat.

“Karena menjelang Pilpres 2024 bukan hal yang mustahil akan terjadi sebaran isu yang hoaks, pertengkaran melalui media sosial mungkin berbenturan fisik,” kata Abah Elang.

“Kami akan mengabarkan ke masyarakat pentingnya menjaga kerukunan, pentingnya menjaga sebuah keharmonisan karena pemilu itu harus terlaksana dengan aman damai dan tenang,”tandasnya.

Sementara itu, Ketua Umum Gardu Ganjar, Ahmad Wahyudin Nahsyar mengatakan bahwa antusiasme masyarakat sangat luar biasa akan kegiatan ini.