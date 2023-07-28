Viral Aksi Driver Ojol Bantu Penumpangnya Kabur dari Ruko Penipuan Kerja di Bekasi

BEKASI - Viral seorang driver ojek online (ojol) membantu penumpangnya kabur dari penipuan. Driver ojol bernama Achmad itu membantu penumpangnya kabur dari ruko tempat aksi penipuan bermodus lamaran kerja.

Achmad menjelaskan, ia pertama kali mendapatkan pesanan dari konsumen bernama Gira. Saat itu ia langsung mengarah di titik penjemputan yang berada di sebuah ruko di kawasan Galaxy, Bekasi Selatan.

“Saya sebenarnya juga sudah tahu daerah di situ kaya ruko penipuan. Mengatasnamakan PT ini kemudian pas datang PT yang berbeda,” kata Achmad kepada wartawan, Jumat (28/7/2023).

Dalam aplikasi ojek online itu, kata Achmad, konsumen langsung memberikan kabar untuk membantunya pergi dari lokasi tersebut. Tak pakai pikir panjang, Achmad langsung membantu penumpang itu.

“Kalau ada sesuatu yang tidak diinginkan ya sudah kita pasang badan. Mau kita lawan segala macam namanya ojol kan banyak teman,” tuturnya.

Setelah sampai, ia melihat penumpangnya lari keluar dari ruko tersebut. Achmad langsung menancapkan gas motornya untuk pergi dari lokasi itu.

“Saya antar ke Stasiun Kranji,” ujarnya.

Achmad mengungkapkan, penumpangnya datang ke tempat itu untuk mendapatkan pekerjaan. Alih-alih mendapatkan pekerjaan, penumpangnya malah dimintakan sejumlah uang.

“Makanya pada saat itu dia (penumpang) ngerasa itu adalah loker penipuan. Itulah yang menyebabkan dia gemeteran,” ucapnya.