HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kebakaran di Koja, 16 Unit Damkar dan 80 Personel Berjibaku Padamkan Api

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |15:35 WIB
Kebakaran di Koja, 16 Unit Damkar dan 80 Personel Berjibaku Padamkan Api
Ilustrasi kebakaran (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kebakaran pemukiman penduduk terjadi di Kelurahan Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara pada Jumat (28/7/2023) siang. Sebanyak 16 unit mobil pemadam dan 80 personil dikerahkan untuk memadamkan api.

Berdasarkan keterangan dari command center Damkar, kebakaran terjadi di Jalan Kelapa Hijau RT 3 RW 22, Kelurahan Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara. Adapun objek yang terbakar yakni rumah warga.

“Objek rumah,” demikian pernyataan command center.

Lebih lanjut, saat ini proses pemadaman masih berlangsung dengan menerjunkan 16 unit mobil pemadam dan 80 personel.

“Proses pemadaman dimulai pukul 14.20 WIB. Situasi merah atau proses pemadaman,” katanya.

Hingga berita ini tayang, masih belum diketahui penyebab dan kerugian akibat peristiwa kebakaran tersebut.

(Arief Setyadi )

      
