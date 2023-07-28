Kebakaran Rumah di Jatinegara, 10 Mobil Damkar Dikerahkan

JAKARTA - Kebakaran melanda rumah tinggal yang bertempat di Gang HM Ali RT02/RW04 Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Peristiwa itu terjadi pada Jumat (28/7/2023) hari ini.

Video kebakaran diunggah Dinas Pemadam Kebakaran Provinsi DKI Jakarta di akun Instagram @humasjakfire. Terlihat dalam video tersebut api hitam besar membubung di udara.

BACA JUGA:

Terlihat juga warga berbondong-bondong berusaha membantu memadamkan api. Mereka membantu dengan menyiramkan air dari ember.

“Sebanyak 10 unit serta 50 personel dikerahkan untuk melakukan pemadaman,” tulis akun @humasjakfire, Jumat.

BACA JUGA:

Belum diketahui penyebab dari kebakaran yang terjadi, termasuk soal ada atau tidaknya korban jiwa pada peristiwa ini.

(Qur'anul Hidayat)