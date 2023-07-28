Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kebakaran Rumah di Jatinegara, 10 Mobil Damkar Dikerahkan

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |15:44 WIB
Kebakaran Rumah di Jatinegara, 10 Mobil Damkar Dikerahkan
Kebakaran di Jatinegara. (Foto: Dok IG @humasjakfire)
JAKARTA - Kebakaran melanda rumah tinggal yang bertempat di Gang HM Ali RT02/RW04 Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Peristiwa itu terjadi pada Jumat (28/7/2023) hari ini.

Video kebakaran diunggah Dinas Pemadam Kebakaran Provinsi DKI Jakarta di akun Instagram @humasjakfire. Terlihat dalam video tersebut api hitam besar membubung di udara.

Terlihat juga warga berbondong-bondong berusaha membantu memadamkan api. Mereka membantu dengan menyiramkan air dari ember.

“Sebanyak 10 unit serta 50 personel dikerahkan untuk melakukan pemadaman,” tulis akun @humasjakfire, Jumat.

Belum diketahui penyebab dari kebakaran yang terjadi, termasuk soal ada atau tidaknya korban jiwa pada peristiwa ini.

(Qur'anul Hidayat)

      
Damkar Jatinegara Kebakaran
