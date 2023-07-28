Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kronologi Pria Diduga Jadi Korban Penipuan Lamaran Kerja hingga Ditolong Ojol

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |17:15 WIB
Kronologi Pria Diduga Jadi Korban Penipuan Lamaran Kerja hingga Ditolong Ojol
Ilustrasi (Foto: Freepik)
A
A
A

BEKASI - Aksi penipuan bermodus lamaran kerja menimpa seseorang bernama Gira. Aksi penipuan itu diduga berjalan pada sebuah ruko yang bertempat di kawasan Galaxy, Bekasi Selatan.

Gira menceritakan peristiwa ini dialaminya pada Selasa 25 Juli 2023 silam. Saat itu, Gira berangkat menuju ruko karena mendapatkan undangan untuk proses interview kerja dan psikotest.

“Karena saya niat ingin kerja, saya datang lah pagi,” kata Gira kepada wartawan, Jumat (28/7/2023).

Menurutnya, tidak ada proses psikotest yang ia lakukan selama hadir di sana, proses interview pun menurutnya tidak berjalan seperti sediakala. Ia pun mulai curiga dengan proses tersebut.

Alih-alih mendapatkan pekerjaan, dirinya justru diminta untuk menyetorkan Rp1,6 juta yang diklaim untuk pelatihan karyawan. Padahal, dalam situs yang dibukanya, tidak ada pungutan biaya yang dibebankan.

“Aku alibi dengan dalih baru ada uangnya besok atau lusa. Tapi si HRDnya bilang bisa cicil soalnya kalau misalnya enggak melakukan pembayaran hari ini nanti posisi bisa tergantikan,” ujarnya.

Gira pun akhirnya menyetorkan duit sebesar Rp350 ribu. Petaka justru tak selesai di sana, Gira kembali diminta untuk naik ke lantai tiga untuk bertemu dengan sosok yang disebut bos.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/337/3179454/penipuan-6UGy_large.jpg
Kesaksian Firman, Orangtua WNI yang Dipaksa Jadi Sindikat Penipuan di Kamboja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/338/3170812/penipuan-GYVv_large.jpg
Ketua Animal Defenders Indonesia Ditetapkan Tersangka Penipuan, Ini Kronologi Lengkap Kasusnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/338/3170235/ilustrasi-8x50_large.jpg
Terbongkar, Dukun Pengganda Uang di Kalibata Jaksel Ternyata Tukang Pijat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/338/3170175/viral-GarL_large.jpg
Polisi Tangkap Dukun Pengganda Uang di Kalibata, Mengaku Bisa Bikin Uang Segepok Jadi Sekoper
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/512/3163263/intel_gadungan-BWy7_large.jpg
Memiliki Nama Sama, Tenaga Kontrak Nyamar Jadi Kasi Intel Kejari untuk Menipu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/519/3161892/brimob-6upj_large.jpg
Ngaku Anggota Brimob, Pemuda Kediri Tipu 6 Orang Bisa Menjadi Pemain Super League
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement