HOME NEWS MEGAPOLITAN

Terima Bantuan Pupuk dari MNC Peduli, Yayasan KDM Berharap Terus Bisa Kolaborasi

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |19:00 WIB
Terima Bantuan Pupuk dari MNC Peduli, Yayasan KDM Berharap Terus Bisa Kolaborasi
MNC Peduli salurkan bantuan pupuk. (Foto: Jonathan Simanjuntak)
A
A
A

BEKASI - Yayasan Kampus Diakoneia Modern (KDM) di Jatisampurna, Kota Bekasi menerima bantuan berupa pupuk dan pakan ikan lele dari MNC Peduli pada Jumat (28/7/2023). Pihak KDM pun berharap kolaborasi keduanya terus berjalan.

Sebagaimana diketahui, hasil pupuk dan pakan lele merupakan hasil olahan sampah organik yang dilakukan di MNC Center, Jakarta Pusat. Selama periode tiga bulan, MNC berhasil mengolah sebanyak 1,5 ton sampah organik.

 BACA JUGA:

“Bantuan ini bermanfaat untuk kami, karena kami di KDM sedang mengembangkan pertanian integratif. Jadi pupuknya bermanfaat untuk budidaya yang sedang kami lakukan,” kata Direktur Operasional Yayasan KDM Sotar Sinaga, Jumat (28/7/2023).

Ia pun berharap kolaborasi antara KDM dan MNC Peduli dapat terus berjalan karena mempunyai visi yang sama terkait pengolahan sampah. Sotar menjelaskan bahwa yayasannya juga melakukan daur ulang yang sama.

 BACA JUGA:

“Ada nilai yang sama karena di MNC sudah mulai melakukan ada bio-konversi dan itu sejalan dengan apa yang kita lakukan,” tutupnya.

