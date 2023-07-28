Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

RPA Perindo Bersama Bacaleg Dapil 6 Blusukan ke Gang Sempit, Ini yang Hendak Disampaikan

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |19:09 WIB
RPA Perindo Bersama Bacaleg Dapil 6 Blusukan ke Gang Sempit, Ini yang Hendak Disampaikan
A
A
A

JAKARTA - Relawan Perempuan dan Anak (RPA) Partai Perindo bersama Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) DPRD DKI Jakarta Dapil 6, Wahyu Nur Iman blusukan ke gang sempit di RT 1 RW 6, Ciracas, Jakarta Timur pada Jumat (28/7/2023) sore. Adapun agenda blusukan yakni melakukan sosialisasi kartu tanda anggota (KTA) berasuransi dan pengobatan mata gratis.

"Kegiatan hari ini sosialisasi KTA berasuransi kepada masyarakat di RT 1 RW 6 Kecamatan Ciracas bersama Bacaleg Dapil 6 DPRD DKI Pak Wahyu kita mensosialisasikan KTA Berasuransi," kata Waketum DPP RPA Perindo, Boetje T Simaela saat ditemui dilokasi.

Boetje menambahkan bahwa animo masyarakat sangat antusias dan mengucapkan terima kasih dengan kehadiran Partai Perindo yang dikenal partai modern yang peduli rakyat kecil itu.

"Untuk animo masyarakat sangat antusias dan mengucapkan terima kasih kepada RPA Perindo terutama MNC Life dan Partai Perindo sendiri KTA Asuransi ini sangat bermanfaat bagi masyarakat," ucapnya.

Boetje menjelaskan KTA Asuransi yang diberikan secara gratis dapat mengakomodir risiko kecelakaan saat berkendaraan baik motor maupun mobil

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
RPA Perindo Partai Perindo
