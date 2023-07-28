Aksi Nyata, Bacaleg Perindo Blusukan Sosialisasikan KTA Berasuransi di Ciracas

DEPOK - Relawan Perempuan dan Anak (RPA) Partai Perindo bersama Bakal calon legislatif (Bacaleg) DPRD DKI Jakarta Dapil 6, Wahyu Nur Iman blusukan ke gang sempit di RT 1 RW 6, Ciracas, Jakarta Timur pada Jumat (28/7/2023) sore. Adapun agenda blusukan yakni melakukan sosialisasi kartu tanda anggota (KTA) berasuransi.

Wahyu Nur mengungkap alasan memilih lokasi gang sempit ini tak lain bentuk aksi nyata dari Partai Perindo yang memiliki nomor urut 16 sesuai ketetapan KPU tersebut.

"Kalau kami lihat wilayah di sini cukup padat penduduk dan inilah realita di lapangan bahwa ada aksi nyata dari kami," kata Wahyu saat ditemui di lokasi.

Wahyu menyebut KTA Asuransi sangat bermanfaat bagi warga dan bentuk komitmen Partai Perindo sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil itu melindungi dan mengayomi masyarakat.

"Kegiatan hari ini selain pengobatan gratis kita mensosialisasikan KTA Berasuransi warga sekitar yang bisa memberikan manfaat bagi warga. Ini memang bukti komitmen Partai Perindo selalu melindungi dan mengayomi masyarakat," ujarnya.

Lebuh lanjut, Bang Wahyu sapaan karibnya dengan memberikan KTA asuransi kepada masyarakat khususnya di RT 1 RW 6 Ciracas dapat berguna bagi keluarga untuk mewujudkan Indonesia lebih sejahtera.

"Harapannya ini bisa membantu masyarakat semuanya bisa berguna bagi keluarga pada umumnya untuk Indonesia yang lebih sejahtera," ucap Wahyu.

Sementara itu, Waketum DPP RPA Perindo, Boetje T Simaela mengatakan bahwa bersama Bacaleg Bang Wahyu mensosialisasikan KTA asuransi dari Partai Perindo.

"Kegiatan hari ini sosialisasi KTA berasuransi kepada masyarakat di RT 1 RW 6 Kecamatan Ciracas bersama Bacaleg Dapil 6 DPRD DKI Pak Wahyu kita mensosialisasikan KTA Berasuransi," kata Boetje saat ditemui dilokasi.