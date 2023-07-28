Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Luncurkan Kontak Aspirasi di Ciracas Jaktim, Bacaleg DPRD DKI dari Perindo Wahyu Nur: Bisa Diakses 24 Jam!

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |19:16 WIB
Luncurkan Kontak Aspirasi di Ciracas Jaktim, Bacaleg DPRD DKI dari Perindo Wahyu Nur: Bisa Diakses 24 Jam!
A
A
A

JAKARTA - Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) DPRD DKI Jakarta Dapil VI dari Partai Perindo, Wahyu Nur Iman meluncurkan kontak aspirasi yang dikenal dengan 'Lapor, Bang Wahyu!' saat blusukan di gang sempit RT 1 RW 6, Ciracas, Jakarta Timur pada Jumat (28/7/2023). Wahyu menyebut kontak aspirasi menggunakan aplikasi WhatsApp semacam call center dan dapat diakses warga selama 24 jam.

"Kami meluncurkan kontak aspirasi semacam call center untuk aspirasi bagi warga sekitar sini khususnya Dapil 6 bisa diakses 24 jam melalui WhatsApp 085717876526," kata Wahyu saat ditemui dilokasi.

Wahyu menambahkan kontak aspirasi 'Lapor, Bang Wahyu!' juga sebagai bentuk aksi nyata Partai Perindo sebagai partai modern yang memperdulikan rakyat kecil. Nantinya aspirasi akan diakomodir lebih lanjut.

"Khususnya ada pertanyaan terkait KTA berasuransi juga bisa kami akomodir satu lagi ini juga bentuk aksi nyata sebagai wujud kami mengayomi," ujarnya.

Lebih lanjut, Bang Wahyu sapaan karibnya dengan meluncurkan kontak aspirasi kepada masyarakat khususnya di RT 1 RW 6 Ciracas dapat berguna untuk mewujudkan Indonesia lebih sejahtera.

"Harapannya ini bisa membantu masyarakat semuanya bisa berguna bagi keluarga pada umumnya untuk Indonesia yang lebih sejahtera," ucap Wahyu.

(Khafid Mardiyansyah)

      
