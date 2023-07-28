Ikut Pengobatan Mata Gratis dari RPA Perindo, Warga Ciracas Jaktim Harapkan Programnya Terus Berlanjut

JAKARTA - Relawan Perempuan dan Anak (RPA) Partai Perindo bersama Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) DPRD DKI Jakarta Dapil 6, Wahyu Nur Iman blusukan ke gang sempit di RT 1 RW 6, Ciracas, Jakarta Timur pada Jumat (28/7/2023) sore. Adapun agenda blusukan yakni melakukan sosialisasi kartu tanda anggota (KTA) berasuransi dan pengobatan mata gratis.

Haryono (68) seorang warga lanjut usia (lansia) selaku penerima manfaat pengobatan mata gratis dengan obat tetes propolis itu berharap ke depan lebih baik lagi dan berkelanjutan tidak berhenti di hari ini saja.

"Harapannya lebih maju, lebih baik lagi dan berkelanjutan tidak berhenti pada hari ini saja," ucap saat ditemui dilokasi.

Haryono mengaku matanya lebih enakan dan jernih setelah mengikuti pengobatan gratis tersebut.

"Lebih enak lebih jernih mata setelah mengikuti pengobatan gratis dari RPA Perindo," ujar Haryono.

Sementara itu, Saun (65) juga mendapat pengobatan mata gratis dari sayap Partai Perindo yang merupakan partai modern peduli rakyat kecil itu. Ia pun mengaku enakan meski memang harus sabar berproses.

"Saya pengobatan mata gratis yang saya dapatkan. Jauh lebih enakan emang mesti sabar berproses," ujar Saun.

(Khafid Mardiyansyah)