HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jelang KTT ASEAN, 1.600 Petugas Dikerahkan untuk Bersih-bersih

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |22:20 WIB
Jelang KTT ASEAN, 1.600 Petugas Dikerahkan untuk Bersih-bersih
Petugas bersih bersih jelang KTT ASEAN (foto: MPI/Arya)
A
A
A

JAKARTA - Sebanyak 1.600 petugas gabungan Pemkot Jakarta Pusat melakukan kegiatan bersih-bersih diruas jalan mejelang KTT ASEAN 2023. Pembersihan ini dilakukan serentak di delapan kecamatan yang berada di Jakarta Pusat.

"Ini kegiatan serentak di delapan kecamatan. Masing - masing kecamatan melibatkan 200 personel, jadi kalau di total ada 1.600 personel yang tersebar di tiap kecamatan. Malam ini kita bergerak semua," ucap Walikota Jakarta Pusat, Dhany Sukma kepada di kawasan Bundaran HI, Menteng, Jumat (28/7/2023).

Pantauan MNC Portal Indonesia, kegiatan bersih-bersih dilakukan di trotoar kawasan Bundara HI. Petugas terdiri dari Satpol-PP, Dinas Perhubungan, Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU), Suku Dinas (Sudin) Bina Marga, Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, Sudin SDA, Sudin Lingkungan Hidup.

Dhany mengatakan, kegiatan ini akan terus dilakukan hingga terselenggarannya KTT ASEAN 2023 di Jakarta. Agar kebersihan tata Kota dan kebersihan Jakarta bisa dinilai baik oleh negara anggota KTT ASEAN.

"Kegiatan malam ini membersihkan trotoar, kebetulan setelah HUT Kota Jakarta kita bebersih, kita juga akan menyambut kembali HUT RI. Setelah itu, kita juga menjadi tuan rumah pertemuan Gubernur dan Walikot se-Asean. Otomatis, pembersihan dan perapihan ini harus lebih kita tingkatkan kembali," ucap Dhany.

