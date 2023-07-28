Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bangun Kreativitas, Pendukung Ganjar Gelar Pelatihan Memasak Bersama Emak-Emak

Arief Setyadi , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |23:06 WIB
Bangun Kreativitas, Pendukung Ganjar Gelar Pelatihan Memasak Bersama Emak-Emak
Kowarteg Indonesia gelar pelatihan memasak bersama ibu-ibu di Bogor (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Pendukung bakal calon presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo terus bergerak memberikan manfaat kepada masyarakat. Kali ini, pendukung yang tergabung Komunitas Warung Tegal (Kowarteg) Indonesia mengadakan pelatihan memasak bersama ibu-ibu di kawasan Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (28/7/2023).

Pelatihan yang dilakukan memasak asinan mekarsari. "Kami melibatkan para ibu-ibu dan mengadakan pelatihan membuat asinan di Desa Sinargalih, Kelurahan Tamansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat," ujar Koordinator Kowarteg Indonesia Noehrozi dalam siaran persnya.

Kowarteg Indonesia berharap, melalui pelatihan tersebut para ibu-ibu mempunyai menu baru untuk dimasak di rumah. "Selain itu, asinan ini juga bisa dijadikan usaha kuliner untuk menambah pemasukan bagi ibu-ibu," katanya.

Para peserta dan masyarakat setempat menyambut positif kegiatan yang digelar Kowarteg Indonesi. Terlihat dari tingginya antusias mereka dalam mengikuti pelatihan.

"Kami harap, pelatihan ini bisa berdampak positif dan membuat ibu-ibu bisa lebih kreatif dalam memasak," ujarnya.

