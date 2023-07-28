Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bacaleg Perindo Bagi-bagi KTA Berasuransi kepada Warga Koja

Yohannes Tobing , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |23:45 WIB
Bacaleg Perindo Bagi-bagi KTA Berasuransi kepada Warga Koja
Caleg Perindo sosialisasi KTA Berasuransi di Koja Jakut (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Dalam memberikan perhatian kepada masyarakat dan relawan, Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) Partai Persatuan Indonesia (Perindo) melakukan kegiatan Jumat Berkah di Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara.

Bacaleg DPRD DKI Dapil 2 (Cilincing, Koja, Kelapa Gading), Ani Kusumadewi mengatakan, bahwa dalam kegiatan yang dilakukan pada Jumat Berkah ini, pihaknya membuat aksi nyata dengan memberikan kartu Perindo berasuransi.

"Jadi kita ingin terjun lagi ke masyarakat untuk memberikan aksi nyata saya sendiri memverifikasi dan ikut mendampingi serta mengawasi aplikasi dari KPA Perindo untuk mereka agar segera bisa mendampatkan manfaatnya," kata Ani di lokasi, Jumat (28/7/2023).

Menurut Ani, dalam aksi nyata di Koja, pihaknya bersama dengan Bacaleg DPR Dapil DKI Jakarta III Tjioe Nofia Handayani atau yang biasa dikenal Ci Mehong membagikan kartu kepada mayarakat dan juga relawan di Koja.

"Hari ini ada 200 kartu, untuk warga koja. Jadi dengan pertemuan kali ini kami sekalian mengedukasi masyarakat dan terlihat sekali antusias dari warga bahwa ini akan memberikan manfaat untuk mereka dan cara perindo memperkenalkan diri ke masyarakat secara efektif," ucapnya.

(Awaludin)

      
