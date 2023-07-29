Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jelang Sidang Umum AIPA, DPR Harap Bisa Perkuat Pengaruh Indonesia di ASEAN

Awaludin , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |00:53 WIB
Illustrasi (foto: dok Okezone)
JAKARTA - Sidang Umum ke-44 ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) akan digelar di Jakarta pada 5 hingga 10 Agustus 2023 mendatang.

Menanggapi hal itu, Ketua Desk Kerja sama regional BKSAP DPR RI, Putu Supadma Rudana mengatakan, sidang umum AIPA ini merupakan momen langka dan momen berharga bagi DPR RI, serta Indonesia untuk terus memperkuat peran diplomasi parlemen di tengah-tengah munculnya berbagai tantangan kawasan.

“Dengan menjadi tuan rumah untuk ke-7 kalinya, tentu harapan kita Indonesia mampu memberikan pengaruhnya baik di kawasan ASEAN maupun kawasan Asia-Pasifik,” kata Putu dalam keterangannya, Jumat (29/7/2023).

Legislator asal Bali ini pun menyebut, tema yang diusung dalam Sidang Umum 44 AIPA di Jakarta adalah responsive parliament for a stable and prosperous ASEAN, yang konsepnya lebih kepada green economy atau ekonomi hijau.

Dimana, kata dia, saat ini dunia cenderung melihat dari sisi parameter pertumbuhan ekonomi yang tinggi saja, dan dianggap sebagai satu - satunya tolak ukur positif, dimana GDP (gross domestic product) sebagai acuan tunggalnya.

“Dunia melihat dari sisi parameter pertumbuhan growth atau pertumbuhan ekonomi. Jadi, bagaimana peran parlemen yang lebih responsif untuk mengawal kestabilan dan kesejahteraan kawasan Asia Tenggara yang mana green ekonomi sebagai acuan utamanya. Jadi parlemen ASEAN ini tentu harus bekerja lebih komprehensif bersama,” jelas dia.

Sementara, Putu juga menjabarkan konsep kedepannya ekonomi hijau ini sesuai dengan komitmen global dalam pencapaian SDG’s. Tujuannya, kata dia, pembangunan berkelanjutan pada agenda 2030 merupakan kombinasi, komposisi antara kesejahteraan growth atau pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dimana aspek manusia dan lingkungan tidak ditinggalkan.

BKSAP Sidang AIPA ke-44 DPR RI
