Gempa Bumi M4,4 Guncang Bitung Sulut

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 4,4 mengguncang Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, pada Sabtu (29/7/2023) sekira pukul 02.16 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 1.28 Lintang Utara - 125.65 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:4.4, 29-Jul-2023 02:16:36WIB, Lok:1.28LU, 125.65BT (61 km Tenggara BITUNG-SULUT), Kedlmn:38 Km," tulis BMKG.

Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)