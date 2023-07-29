Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Usai Lawatan ke China, Presiden Jokowi dan Ibu Iriana Tiba di Tanah Air

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |06:37 WIB
Usai Lawatan ke China, Presiden Jokowi dan Ibu Iriana Tiba di Tanah Air
Jokowi tiba di Tanah Air usai dari China (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ibu Iriana tiba di Tanah Air usai lawatan selama 2 hari ke China. Jokowi dan istri tiba di Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma pada Sabtu, 29 Juli 2023 sekira pukul 03.55 WIB dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1.

Setibanya di Halim Perdana Kusuma, Jokowi dan Ibu Iriana kemudian turun dari pesawat Kepresidenan disambut Sekretaris Kabinet Pramono Anjung, Panglima TNI Laksamana YNI Yudo Margono, Kapolri Jendral Polisi Listyo Sigit Prabowo, dan Pj. Gubernur DKI Heru Budi Hartono.

Selama di China, Presiden Joko Widodo melakukan serangkaian kegiatan, dimulai dari pertemuan bilateral bersama Presiden Xi Jinping, bertemu dengan sejumlah pemimpin perusahaan RRT, hingga menghadiri upacara pembukaan Chengdu 2021 FISU World University Games.

Sebelumnya, Presiden dan Ibu Iriana bertolak dari Bandar Udara Internasional Tianfu, Chengdu, RRT, pada Jumat malam, 28 Juli 2023, sekitar pukul 23.25 waktu setempat.

Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana pada penerbangan dari China yaitu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.

Kemudian, Dirjen Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri/Kepala Protokol Negara Andy Rachmianto, Sekretaris Militer Presiden Laksda TNI Hersan, Komandan Paspampres Mayjen TNI Rafael Granada Baay, dan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3180930/jokowi-u57m_large.jpg
Momen Jokowi Melayat Raja Paku Buwono XIII di Keraton Solo Malam Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/337/3176494/viral-EnuN_large.jpg
Ini Penampakan Ijazah Jokowi yang Diserahkan KPU DKI ke Bonatua Silalahi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/337/3173960/jokowi-TobW_large.jpg
Jokowi Beri Arahan ke Pengurus PSI, Sosok Bapak J yang Ditunjuk Jadi Ketua Dewan Pembina?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/337/3173237/jokowi-7prh_large.jpg
Momen Jokowi Bungkukkan Badan dan Cium Tangan Ustadz Abu Bakar Ba’asyir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/340/3173218/jokowi-4Dae_large.jpg
Bertemu Jokowi, Ustadz Abu Bakar Ba’asyir: Mudah-mudahan Jadi Pembela Islam yang Kuat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/337/3169584/jokowi-KgmB_large.jpg
Ijazah SMA Gibran Digugat, Jokowi: Nanti Sampai Ijazah Jan Ethes Juga Dimasalahkan!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement