Usai Lawatan ke China, Presiden Jokowi dan Ibu Iriana Tiba di Tanah Air

Jokowi tiba di Tanah Air usai dari China (foto: dok ist)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ibu Iriana tiba di Tanah Air usai lawatan selama 2 hari ke China. Jokowi dan istri tiba di Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma pada Sabtu, 29 Juli 2023 sekira pukul 03.55 WIB dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1.

Setibanya di Halim Perdana Kusuma, Jokowi dan Ibu Iriana kemudian turun dari pesawat Kepresidenan disambut Sekretaris Kabinet Pramono Anjung, Panglima TNI Laksamana YNI Yudo Margono, Kapolri Jendral Polisi Listyo Sigit Prabowo, dan Pj. Gubernur DKI Heru Budi Hartono.

Selama di China, Presiden Joko Widodo melakukan serangkaian kegiatan, dimulai dari pertemuan bilateral bersama Presiden Xi Jinping, bertemu dengan sejumlah pemimpin perusahaan RRT, hingga menghadiri upacara pembukaan Chengdu 2021 FISU World University Games.

Sebelumnya, Presiden dan Ibu Iriana bertolak dari Bandar Udara Internasional Tianfu, Chengdu, RRT, pada Jumat malam, 28 Juli 2023, sekitar pukul 23.25 waktu setempat.

Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana pada penerbangan dari China yaitu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.

Kemudian, Dirjen Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri/Kepala Protokol Negara Andy Rachmianto, Sekretaris Militer Presiden Laksda TNI Hersan, Komandan Paspampres Mayjen TNI Rafael Granada Baay, dan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin.

(Awaludin)