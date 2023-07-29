PKS Gembira Hasil Survei Lembaga Australia, Optimistis Anies Menang Pilpres 2024

JAKARTA - Lembaga riset independen Australia, Utting Research, ternyata ikut mengikuti perkembangan Pilpres 2024 di Indonesia. Tiga nama bacapres yang selalu unggul dalam lembaga survei nasional di antara tokoh-tokoh lain seperti Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan, juga dipotret dalam survei mereka.

Juru bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Pipin Sopian mengatakan, hasil survei Utting Research lebih bisa diterima dari pada hasil yang dikeluarkan oleh lembaga survei di dalam negeri.

"Lembaga survei asing kami percaya tanpa kepentingan, sedangkan lembaga survei lokal biasanya kerap diasumsikan sebagai pesanan," ujar Pipin dalam keterangannya, Sabtu (29/7/2023).

Pipin menilai, elektabilitas Anies yang angkanya sebesar 27% dalam survei Utting Research sangat mengembirakan. Angka itu sangat berpotensi naik karena sebanyak 81 responden menginginkan adanya perubahan. Baik keberlanjutan yang disertai perubahan maupun maupun perubahan yang dilakukan secara penuh.

"Elektabilitas ABW (Anies Baswedan) naik karena ternyata hanya 18 persen yang menginginkan keberlanjutan penuh yang ditawarkan Prabowo dan Ganjar," jelas Pipin.

BACA JUGA: Visi Perubahan ala Anies Baswedan yang Didengungkan di Pilpres 2024

Apalagi, lanjut dia, dukungan dari berbagai elemen masyarakat terhadap Anies setiap saat mengalami peningkatan. Mulai dari kalangan ulama dan kaum santri, seniman, hingga para pekerja atau buruh.