Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

PKS Gembira Hasil Survei Lembaga Australia, Optimistis Anies Menang Pilpres 2024

Awaludin , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |06:44 WIB
PKS Gembira Hasil Survei Lembaga Australia, Optimistis Anies Menang Pilpres 2024
Jubir PKS, Pipin (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Lembaga riset independen Australia, Utting Research, ternyata ikut mengikuti perkembangan Pilpres 2024 di Indonesia. Tiga nama bacapres yang selalu unggul dalam lembaga survei nasional di antara tokoh-tokoh lain seperti Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan, juga dipotret dalam survei mereka.

Juru bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Pipin Sopian mengatakan, hasil survei Utting Research lebih bisa diterima dari pada hasil yang dikeluarkan oleh lembaga survei di dalam negeri.

"Lembaga survei asing kami percaya tanpa kepentingan, sedangkan lembaga survei lokal biasanya kerap diasumsikan sebagai pesanan," ujar Pipin dalam keterangannya, Sabtu (29/7/2023).

Pipin menilai, elektabilitas Anies yang angkanya sebesar 27% dalam survei Utting Research sangat mengembirakan. Angka itu sangat berpotensi naik karena sebanyak 81 responden menginginkan adanya perubahan. Baik keberlanjutan yang disertai perubahan maupun maupun perubahan yang dilakukan secara penuh.

"Elektabilitas ABW (Anies Baswedan) naik karena ternyata hanya 18 persen yang menginginkan keberlanjutan penuh yang ditawarkan Prabowo dan Ganjar," jelas Pipin.

Apalagi, lanjut dia, dukungan dari berbagai elemen masyarakat terhadap Anies setiap saat mengalami peningkatan. Mulai dari kalangan ulama dan kaum santri, seniman, hingga para pekerja atau buruh.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement