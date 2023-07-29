Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

2 Kali Gempa Guncang Sulut Pagi Ini

Arief Setyadi , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |07:27 WIB
2 Kali Gempa Guncang Sulut Pagi Ini
Ilustrasi gempa (Foto: Freepik)
JAKARTA - Gempa bumi mengguncang wilayah Sulawesi Utara (Sulut) pada Sabtu (29/7/2023) pagi. Gempa tersebut memiliki kekuatan berbeda.

Pada gempa pertama berkekuatan Magnitudo 4,4. Gempa Mag:4.4, 29-Jul-2023 05:16:11WIB," tulis BMKG melalui akun @infoBMKG.

Lokasi gempa 3.96 LU-126.03 BT. Pusat gempa berada 71 km TimurLaut Tahuna, Kepulauan Sangihe, Sulut.

Kedalaman gempa 110 Km. Sementara gempa kedua terjadi pada pukul 06.04 WIB.

Gempa tersebut berkekuatan M3,9. Lokasi koordinatnya 0.02LU- 123.92 BT.

Pusat gempa berada pada 40 km Barat Daya Bolaanguki Bolsel. Kedalaman gempa 117 Km.

"Disclaimer: Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis BMKG.

(Arief Setyadi )

      
Topik Artikel :
BMKG Gempa Sulut gempa
