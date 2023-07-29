Cek Perbaikan Jalan, Yerry Tawalujan: Gaya Kerja Ganjar Mirip Jokowi, demi Percepatan Indonesia Maju

JAKARTA - Gubernur Jawa Tengah yang juga Bacapres Partai Perindo, Ganjar Pranowo mengecek hasil perbaikan dan pelebaran Jalan Jumo-Muntung, Kabupaten Temanggung, Kamis 27 Juli 2023.

Ganjar ingin memastikan penggunaan bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terlaksana baik dan bermanfaat bagi masyarakat, demi percepatan Indonesia Maju.

Ketua DPP Partai Perindo Bidang Sosial Yerry Tawalujan mengatakan cara kerja Ganjar Pranowo yang mengecek langsung perbaikan dan pelebaran jalan itu sangat mirip dengan kinerja Presiden Jokowi.

"Ganjar mengikuti gaya kerja Jokowi yang turun tangan melihat langsung proses pelaksanaan proyek pembangunan, dan mengawasi untuk pastikan pengerjaannya selesai," ujar Yerry, Jumat (28/7/2023).

Yerry, yang juga Bacaleg DPR RI dari Dapil Sulawesi Utara ini mengatakan Ganjar Pranowo adalah Bacapres yang paling cocok untuk meneruskan kepemimpinan Presiden Jokowi, karena selain memiliki cara kerja yang sama, Ganjar dapat mempercepat program pembangunan yang selama ini sudah berjalan.

"Tantangan bangsa dalam 5 sampai 10 tahun ke depan adalah melanjutkan program-program pembangunan, khususnya infrastruktur yang sudah dikerjakan Jokowi. Jadi, tidak dimulai dari nol lagi. Ganjar bukan hanya dapat melanjutkan, tetapi bisa mempercepat pembangunan yang sudah ada," terang Yerry.

Track record Ganjar, menurut Yerry, sudah teruji dalam pengerjaan program-program pembangunan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan rakyat. "Pembangunan di Jawa Tengah yang bersentuhan dengan kebutuhan rakyat terlihat nyata."