HOME NEWS NASIONAL

Diduga Terlibat Kasus Jual Beli Ginjal, Aipda M Segera Disidang Etik

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |11:36 WIB
Diduga Terlibat Kasus Jual Beli Ginjal, Aipda M Segera Disidang Etik
Ilustrasi. (Foto: Dok Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Anggota Polres Metro Bekasi, Aipda M yang diduga terlibat kasus sindikat TPPO penjualan ginjal ke Kamboja bakal disidang secara etik. Ada kemungkinan Aipda M disanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

"Akan kita sidangkan sesegera mungkin. Setiap hasil penyelidikan, kita pastikan akan disidang," ujar Kabid Propam Polda Metro Jaya, Kombes Nursyah Putra pada wartawan, Sabtu (29/7/2023).

Nursyah menjelaskan, pihaknya telah menjadwalkan agar Aipda M dilakukan sidang etik dalam waktu 2 pekan mendatang. Nantinya, bakal diputuskan apakah Aipda M dilakukan PTDH ataukah tidak melalui sidang tersebut.

"Ditentukan di sidang etik. Bisa (di PTDH), pasti," tuturnya.

Dia menambahkan, pihaknya selalui mensosialisasikan pada seluruh jajaran anggota Polda Metro Jaya untuk menjaga citra kepolisian. Maka itu, diharapkan semua anggota Polda Metro Jaya di semua tingkatan untuk disiplin dan menjga kode etik Polri.

3 Fakta Teranyar Kasus TPPO Jual Beli Ginjal ke Kamboja, Bakal Ada Tersangka Baru 

"No tolerance. Pokoknya kalau sudah ada pidana pasti akan berusaha untuk pidana," katanya.

(Qur'anul Hidayat)

      
