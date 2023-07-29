Panglima TNI Prihatin Seni Tradisional Kurang Diminati Remaja

JAKARTA - Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono menyampaikan keprihatinannya atas rendahnya minat remaja Indonesia terhadap seni tradisional wayang yang merupakan salah satu khasanah kebudayaan nasional.

Hal tersebut disampaikan Panglima TNI saat menerima Audensi Ketua II Persatuan Pendalangan Indonesia (PEPADI) Pusat Ir. Teguh W. Cokronegoro bertempat di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa 25 Juli 2023.

Tujuan audiensi PEPADI adalah menyampaikan kesiapan acara Hari Wayang Nasional 2023. Sekjen Pepadi Pusat menyampaikan, rangkaian acara Hari Wayang Nasional berupa Festival Dalang Anak, Panggung Wayang Nusantara, Kirab Semar, Pameran Wayang, Bazaar UMKM Kerakyatan dan Pagelaran Wayang secara serempak dari 78 titik di berbagai kota, kabupaten dan provinsi.

Pada kesempatan yang sama, Panglima TNI juga menyambut baik setiap upaya membangkitkan kecintaan terhadap seni tradisional wayang kulit di kalangan anak-anak dan remaja Indonesia.

“Saya menyambut baik kegiatan Festival Dalang Anak yang diselenggarakan PEPADI sebagai salah satu acara Hari Wayang Nasional 2023,” ujar Panglima TNI.

Panglima TNI menyampaikan kesediaannya untuk tampil pada pementasan panggung wayang 78 Indonesia Merdeka dengan cerita Banjaran Bimo. Acara Panggung Wayang tersebut menurut rencana akan dilaksanakan di Plaza Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, yang secara serempak diikuti pementasan dari 78 kota di Indonesia.

Hari Wayang Nasional yang diperingati setiap 7 November, merupakan kegiatan yang diselenggarakan PEPADI Pusat dan Daerah, setelah Presiden Joko Widodo menetapkannya melalui Keppres pada bulan 17 Desember 2018.

Penetapan Hari Wayang Nasional itu menyusul pengakuan badan Pendidikan dan kebudayaan PBB, UNESCO, bahwa Wayang Kulit merupakan seni budaya adiluhung Indonesia sebagai wujud Seni Pertunjukan Lisan dan Seni Budaya Manusia Tak Benda (A Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity).