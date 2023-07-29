Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Panglima TNI Prihatin Seni Tradisional Kurang Diminati Remaja

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |13:00 WIB
Panglima TNI Prihatin Seni Tradisional Kurang Diminati Remaja
Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. (Foto: Puspen TNI)
A
A
A

JAKARTA - Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono menyampaikan keprihatinannya atas rendahnya minat remaja Indonesia terhadap seni tradisional wayang yang merupakan salah satu khasanah kebudayaan nasional.

Hal tersebut disampaikan Panglima TNI saat menerima Audensi Ketua II Persatuan Pendalangan Indonesia (PEPADI) Pusat Ir. Teguh W. Cokronegoro bertempat di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa 25 Juli 2023.

BACA JUGA:

Panglima Yudo: TNI Selalu Bersinergi dengan BNPT Maupun Polri Dalam Antisipasi Bahaya Terorisme 

Tujuan audiensi PEPADI adalah menyampaikan kesiapan acara Hari Wayang Nasional 2023. Sekjen Pepadi Pusat menyampaikan, rangkaian acara Hari Wayang Nasional berupa Festival Dalang Anak, Panggung Wayang Nusantara, Kirab Semar, Pameran Wayang, Bazaar UMKM Kerakyatan dan Pagelaran Wayang secara serempak dari 78 titik di berbagai kota, kabupaten dan provinsi.

Pada kesempatan yang sama, Panglima TNI juga menyambut baik setiap upaya membangkitkan kecintaan terhadap seni tradisional wayang kulit di kalangan anak-anak dan remaja Indonesia.

BACA JUGA:

Kabasarnas Terjaring OTT KPK, Panglima TNI Geram Masih Ada Jenderal yang Korupsi 

“Saya menyambut baik kegiatan Festival Dalang Anak yang diselenggarakan PEPADI sebagai salah satu acara Hari Wayang Nasional 2023,” ujar Panglima TNI.

Panglima TNI menyampaikan kesediaannya untuk tampil pada pementasan panggung wayang 78 Indonesia Merdeka dengan cerita Banjaran Bimo. Acara Panggung Wayang tersebut menurut rencana akan dilaksanakan di Plaza Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, yang secara serempak diikuti pementasan dari 78 kota di Indonesia.

Hari Wayang Nasional yang diperingati setiap 7 November, merupakan kegiatan yang diselenggarakan PEPADI Pusat dan Daerah, setelah Presiden Joko Widodo menetapkannya melalui Keppres pada bulan 17 Desember 2018.

Penetapan Hari Wayang Nasional itu menyusul pengakuan badan Pendidikan dan kebudayaan PBB, UNESCO, bahwa Wayang Kulit merupakan seni budaya adiluhung Indonesia sebagai wujud Seni Pertunjukan Lisan dan Seni Budaya Manusia Tak Benda (A Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/337/3171362/panglima_tni-1b7q_large.jpg
Panglima TNI Beri Semangat Korps Kadet RI: Jangan Pandang Status, Masa Depan Ada di Tanganmu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/01/338/3166828/istigisah-A8BN_large.jpg
Istighosah Ribuan TNI & Ustaz Adi Hidayat, Doa dan Iman Perkuat Persatuan Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/512/3137718/panglima_tni_melakukan_peninjauan-4gU5_large.jpg
Transformasi Prajurit TNI: Mahir Bahasa Asing, Andal Kuasai Alutsista
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/337/3134827/panglima_tni_jenderal_agus_subiyanto-qcrX_large.jpg
Panglima TNI Tanamkan Nilai Kepemimpinan dan Nasionalisme ke Siswa SMA Taruna Nusantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/02/337/3118570/masjid-HaVm_large.jpg
Panglima TNI Resmikan Masjid Jami Ar-Rohman, Ini Filosofi Kubah Baret Bintang 4 dan Menara Tongkat Komando
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/07/337/3111730/prabowo_pimpin_sidang_perdana_dewan_pertahanan_nasional-Bv0Z_large.jpg
Panglima TNI Hadiri Sidang Perdana Dewan Pertahanan Nasional
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement