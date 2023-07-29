Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Waspada! Gempa Megathrust Berpotensi Terjadi di Sukabumi

Ilham Nugraha , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |13:09 WIB
Waspada! Gempa Megathrust Berpotensi Terjadi di Sukabumi
Ilustrasi. (Foto: Dok Okezone.com)
SUKABUMI - Sukabumi Jawa Barat termasuk salah satu wilayah yang rawan terkena bencana alam. Tidak hanya terkena tsunami, ada juga dampak lain yang dapat mengguncang wilayah tersebut, yakni gempa bumi megathrust.

Hal itu disampaikan Kepala Stasiun Geofisika BMKG Bandung Teguh Rahayu, pada Mei lalu. Ia menyebut dua hal yang harus di waspadai di Kabupaten Sukabumi.

 BACA JUGA:

"Terkait potensi gempa bumi di wilayah Jawa Barat khususnya di Kabupaten Sukabumi ada dua hal pertama adalah dari Megathrust Selatan Jawa Barat dan yang kedua adalah sesar-sesar darat di antaranya tadi yang disampaikan sesar cimandiri," ujar Teguh Rahayu.

Menurut Rahayu, informasi dua potensi bencana alam ini harus diketahui masyarakat. Sehingga masyarakat dapat mewaspadai dan dan dapat mengantisipasi bila kejadian tersebut terjadi di wilayah Sukabumi.

"Hal-hal ini perlu kita waspadai salah satunya dengan kegiatan Sekolah Lapang Gempa Bumi. Dengan adanya pelatihan ini kita lebih ke mitigasi gempa buminya, bagaimana kita menyikapinya jika itu terjadi gempa bumi," ucapnya.

BACA JUGA:

Sistem Peringatan Gempa Google Gagal Peringatkan Orang-Orang Tentang Gempa Turki Dahsyat yang Tewaskan 50.000 Jiwa 

Namun kata Rahayu, potensi gempa tidak hanya dua hal tersebut. Intinya masyarakat harus berhati-hati dalam segala hal baik bencana gempa maupun tsunami.

"Sukabumi bencana tidak hanya gempa bumi. Banyak sekali dan kami menghimbau terutama dari BMKG, mestinya masyarakat Sukabumi khususnya Pelabuhan Ratu waspada terhadap semua bencana yang ada," pungkasnya.

