Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Apa Itu Siklon Tropis Khanun? Fenomena yang Bikin Hujan Lebat dan Gelombang Tinggi di Indonesia

Arief Setyadi , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |13:23 WIB
Apa Itu Siklon Tropis Khanun? Fenomena yang Bikin Hujan Lebat dan Gelombang Tinggi di Indonesia
Siklon tropis khanun (Foto: BMKG)
A
A
A

JAKARTA - Siklon Tropis Khanun terpantau di Laut Filipina utara Papua. Fenomena ini bakal berdampak terjadinya hujan lebat dan gelombang tinggi di wilayah Indonesia timur. Bahkan, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini.

“Siklon Tropis Khanun terpantau berada di Laut Filipina sebelah utara Papua, dengan kecepatan angin maksimum 35 knots dan tekanan udara minimum 1000 hPa,” ungkap BMKG, dikutip Sabtu (29/7/2023).

Apa Itu Siklon Tropis Khanun?

Melansir dari wikipedia, pada 12 Juli 2012, sekelompok besar badai dikaitkan dengan inti dingin depresi membentuk daerah tekanan rendah lemah di barat laut Guam. Kemudian, 13 Juli inti dingin depresi terpisah dengan inti hangat depresi, dan konveksi inti hangat depresi mulai terorganisasi, mendorong JMA untuk meningkatkan kategori badai menjadi depresi tropis akhir 14 Juli.

Awal 15 Juli, JTWC mengeluarkan TCFA pada badai, dan meningkatkan kategori badai menjadi depresi tropis hari itu. Pada 16 Juli, JMA meningkatkan kategori badai menjadi badai tropis dan menamakannya Khanun.

Pada hari yang sama, JTWC meningkatkan kategori Khanun menjadi badai tropis; juga, PAGASA menamakannya Enteng karena badai secara singkat melewati sudut wilayah Filipina. Akhir 17 Juli, kategoti badai Khanun ditingkatkan JMA menjadi badai tropis gawat, ketika inti Khanun melewati Okinoerabujima.

Pada 18 Juli, JMA menurunkan kategori Khanun menjadi badai tropis pada selatan-barat daya Jeju. Pada 18 Juli 17:00 (UTC), Khanun membuat pendaratan di Kota Mokpo Korea Selatan sebagai badai tropis, dan segera membuat transisi menjadi luar tropis yang berada di atas Korea, karena melemah menjadi depresi tropis. Pada 22 Juli badai hilang sepenuhnya.

Terjang Korea 

Badai Tropis Khanun merupakan siklon tropis pertama yang berdampak langsung di Korea pada Musim taifun Pasifik 2012. Sejak Musim taifun Pasifik 2010. Badai ini adalah badai bernama ke-8, badai tropis gawat yang ke-3, dan secara keseluruhan, siklon tropis ke-13 yang dimonitor oleh Badan Meteorologi Jepang (JMA) sepanjang 2012.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/338/3181912/modifikasi_cuaca-4RK3_large.jpg
Antisipasi Cuaca Ekstrem, Pemprov Jakarta Tabur 2 Ribu Kg Garam di Langit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180859/cuaca_ekstrem-U3Vt_large.jpg
Siaga! Hujan Ekstrem Intai Jakarta, Jabar hingga Jateng Sepekan ke Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/338/3180757/pohon-dYJp_large.jpg
Waspada Cuaca Ekstrem, Hindari Melintas di Bawah Pohon Tua Saat Hujan Disertai Angin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/337/3180743/cuaca-vWA2_large.jpg
BMKG Bersama BNPB Modifikasi Cuaca di Jakarta, Jabar, dan Jateng hingga 3 November
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/337/3180725/dwikorita-ADF0_large.jpg
BMKG Keluarkan Imbauan Keras: Jangan Keluar Rumah Saat Peringatan Dini Hujan Ekstrem Muncul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/337/3180709/dwikora-aWzs_large.jpg
Masyarakat Diminta Waspada Potensi Hujan Ekstrem pada Desember-Januari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement