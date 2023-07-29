Pesan Khusus Panglima TNI untuk Kabasarnas Pengganti Masrdya Henri yang Terjerat Korupsi

JAKARTA - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono berpesan kepada Marsdya Kusworo yang akan menggantikan Marsdya Henri Alfiandi sebagai Kabasarnas untuk tetap solid melaksanakan tugas pokok atau fungsi TNI. Peristiwa di Basarnas perlu menjadi evaluasi.

Hal itu disampaikan Yudo pada acara ramah tamah setelah memimpin upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Pejabat Utama Mabes TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat kemarin (28/7/2023).

Seperti diketahui, dalam mutasi pada pertengahan Juli 2023 lalu, Panglima menunjuk Marsdya Kusworo sebagai Kepala BNPP atau Basarnas menggantikan Marsdya Henri Alfiandi yang memasuki masa pensiun. Belakangan Henri Alfiandi ditetapkan tersangka kasus suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Basarnas.

"Kepada para pejabat yang nantinya bertugas di luar, kepada Pak Marsdya Kusworo yang nantinya di Basarnas, Pak Irwansyah yang nanti di Bakamla, tolong jangan lepas dari induknya. Harus tetap ditanamkan ke diri masing-masing bahwa aku ini TNI," kata Panglima, dikutip dari keterangan Puspen TNI, Sabtu (29/7/2023).

Panglima meminta prajurit TNI yang berdinas di luar struktur TNI agar terus menjalin komunikasi dengan TNI.

"Panglima juga memerintahkan agar dalam seminggu harus pakai baju TNI, biar mereka sadar bahwa mereka masih TNI, masih punya naluri TNI, masih punya disiplin, masih punya hierarki, masih punya kehormatan militer. Semua TNI yang bertugas di mana pun harus membawa nama baik TNI dan itu juga adalah tugas negara," tulis keterangan Puspen TNI.

Berikut daftar Sertijab sejumlah jabatan yang dilakukan Jumat (28/7/2023):

1. Irjen TNI dari Letjen TNI (Mar) Bambang Suswantono, S.H., M.H., M.Tr.(Han) kepada Laksda TNI Dr. Angkasa Dipua, S.E., M.M., M.Tr.Opsla

2. Pangkogabwilhan I dari Laksdya TNI Irvansyah, S.H., CHRMP., M.M., M.Sc. kepada Laksda TNI Achmad Wibisono, S.E., CHRMP

3. Pangkogabwilhan III dari Letjen Agus Suhardi kepada Letjen TNI Richard T.H. Tampubolon, S.H., M.M

4. Dansesko TNI dari Marsdya TNI Kusworo, S.E., M.M. kepada Marsda TNI Samsul Rizal, S.I.P., M.Tr.(Han)