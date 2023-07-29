Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Ada Banyak Informasi Seru dan Menarik di Okezone Updates Malam Ini Pukul 21.00 WIB!

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |17:05 WIB
Ada Banyak Informasi Seru dan Menarik di Okezone Updates Malam Ini Pukul 21.00 WIB!
JAKARTA - Okezone Updates merupakan program berita dengan angle yang seru dan kekinian. Berisi berita-berita viral, hobi, lifestyle hingga olahraga yang pastinya bisa menambah wawasan Anda.

Dua dari beberapa berita Okezone Updates hari ini berisi tentang video viral yang memperlihatkan seorang oknum kepala desa berinisial B-A, yang asyik berjoget bersama warga di acara pesta satu tahun kepemimpinannya di Kawasan Desa Karangbong, Gedangan, Sidoarjo.

Ia pun beraksi dengan joget di atas panggung dan menyawer sejumlah uang kepada penyanyi. Diduga sang kades ikut pesta miras, karena terlihat adanya sejumlah botol miras di meja.

Selain berita oknum kepala desa yang pesta miras, juga ada video viral yang memperlihatkan adegan ciuman sepasang bule di areal suci Pura Lempuyang. Tentu saja video itu sontak menuai pro kontra bagi para pengguna media sosial. Pasalnya sudah diberikan informasi jika wisatawan tak diperkenankan melakukan hal tersebut di kawasan suci.

Terkait hal tersebut, Desa Adat Purwayu, langsung mengambil tindakan dengan menggelar Upacara Ngerebu atau upacara pembersihan. Seluruh areal Pura Lempuyang khususnya di areal kejadian, disucikan secara niskala.

Berita menarik lainnya bisa Anda saksikan di Okezone Updates di MNC VISION, K-VISION, MNC PLAY, VISION TV, VISION PLUS, Portal Okezone.com, Youtube Okezone dan streaming di https://tv.okezone.com/streaming. Tayang setiap hari pukul 21.00 WIB. Jangan sampai kelewatan, ya!

(Qur'anul Hidayat)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
