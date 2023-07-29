Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bacapres Perindo Ganjar Pranowo: Sekolah Mesti Menyenangkan

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |18:19 WIB
JAKARTA - Bakal Calon Presiden (Bacapres) Partai Perindo, Ganjar Pranowo menganggap, sekolah yang ada di tanah air itu membuat stres. Hal itu didasari lantaran ia merasa, siswa akan dimaragi dan di bully.

"Sekolah kita itu bikin stress. Datang besok, gurunya marah, temannya mau membully saya. Maka kerinduan untuk sekolah kemudian kurang," kata Ganjar dalam talk show di Belajaraya, Pos Bloc, Jakarta Pusat, Sabtu (29/7/2023).

Menurutnya, sekolah yang menyenangkan itu dapat membuat siswa rindu dengan guru hingga teman-temannya.

"Sekolah mesti menyenangkan. Betul enggak? Besok dia rindun dengan gurunya, rindu dengan temannya, maka nyanyi itu penting. Maka saya senang banget, tadi diajarin nyanyi, saya cepat tadi. Saya jadi ingat film school of rock. Wah itu keren banget," tutur Ganjar.

Sekolah yang senang itu, kata Ganjar, seperti yang tergambarkan dalam film School of Rock. Menurutmya, film itu menggambarkan tentang anak-anak diberi kebebasan untuk mencari bakat yang disuka di sekolah.

"Ngajarnya Matematika, terus kemudian orang kita tahu, ada banyak bakat anak-anak yang tidak semua pintar Matematika, Fisika, dan dia pintar seni lalu lomba akhirnya menang," tambahnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Topik Artikel :
Partai Perindo Ganjar Pranowo
