Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Utting Research Tunjukkan Masyarakat Lebih Pilih Ganjar, Ferry Kurnia: Cocok Teruskan Jokowi

Muhammad Farhan , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |18:32 WIB
Utting Research Tunjukkan Masyarakat Lebih Pilih Ganjar, Ferry Kurnia: Cocok Teruskan Jokowi
A
A
A

JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah menilai hasil survei Utting Research, sebuah lembaga survei yang berbasis di Australia, yang menyampaikan elektabilitas Ganjar Pranowo unggul atas bakal calon presiden (bacapres) Prabowo Subianto sebagai wujud nyata pandangan masyarakat. Ferry menilai hal tersebut membuktikan Gubernur Jawa Tengah itu sosok yang tepat untuk meneruskan kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2012-2017 itu mengatakan, meski elektabilitas keduanya selisih tipis dan sangat ketat, namun hasil survei Utter membuktikan Ganjar merupakan sosok yang diterima masyarakat.

"Ini hasil survei yang menarik! Tingginya elektabilitas Ganjar Pranowo sebagai capres dalam survei yang dilakukan Utting Research menunjukkan preferensi publik yang kuat. Mas Ganjar merupakan sosok penerus Presiden Jokowi," ujar Ferry dalam keterangannya, Sabtu (29/7/2023).

Pria yang akrab disapa Kang Ferry itu mengatakan survei Utting Research menampilkan gambaran tingginya elektabilitas Ganjar dari seluruh responden yang diwawancarai. Dalam konteks politik, ujar Ferry, tingginya tingkat elektabilitas dapat dijadikan pertanda bahwa banyaknya masyarakat yang mengenal dan memiliki pandangan positif terhadapnya.

"Unggulnya Ganjar Pranowo dalam survei menunjukkan ada sebagian besar masyarakat yang mendukungnya sebagai calon presiden. Hal ini dapat menjadi indikasi bahwa ia memiliki daya tarik dan potensi mendapatkan dukungan luas dalam pemilihan presiden," ujar politisi Perindo tersebut.

Ferry mengatakan, publik selama ini disuguhkan dengan kampanye bacapres mengenai kedekatan dengan Presiden Jokowi. Namun, ia menilai tanpa kampanye sekalipun, Ganjar yang didukung PDIP, Perindo, PPP dan Hanura itu sudah dipersepsikan publik sebagai penerus Jokowi.

"Oleh sebab itu, kami dari Partai Perindo sebagai pendukung Mas Ganjar meyakini jika beliau merupakan sosok yang tepat untuk meneruskan pembangunan yang sudah dilakukan Pak Jokowi," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Ganjar Pranowo Partai Perindo
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/337/3183391//perindo-uJQI_large.jpg
Gerak Cepat Prabowo Kembalikan Martabat 2 Guru Luwu Utara yang Dipecat Panen Pujian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/337/3182729//perindo-Un1y_large.jpg
Hari Pahlawan: Musuh Terbesar Bangsa Bukan Penjajah Fisik, Melainkan Anasir Koruptor!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/340/3182248//perindo-14Y2_large.jpg
TB Sangadiah Tutup Usia, Sosok Ulama dan Pendekar Pemersatu di Banten
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182177//kpk-gIki_large.jpg
Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Kena OTT, Reaksi Ganjar Mengejutkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181902//perindo-cEGz_large.jpg
Sidang Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Hakim Diminta Vonis Berat Pelaku Agar Beri Efek Jera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181543//ketum_partai_perindo-H5pd_large.jpg
Rakernas Partai Perindo Tegaskan Dukungan Terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto Lewat Eka Dasa Asasta untuk Asta Cita
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement