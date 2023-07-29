Utting Research Tunjukkan Masyarakat Lebih Pilih Ganjar, Ferry Kurnia: Cocok Teruskan Jokowi

JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah menilai hasil survei Utting Research, sebuah lembaga survei yang berbasis di Australia, yang menyampaikan elektabilitas Ganjar Pranowo unggul atas bakal calon presiden (bacapres) Prabowo Subianto sebagai wujud nyata pandangan masyarakat. Ferry menilai hal tersebut membuktikan Gubernur Jawa Tengah itu sosok yang tepat untuk meneruskan kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2012-2017 itu mengatakan, meski elektabilitas keduanya selisih tipis dan sangat ketat, namun hasil survei Utter membuktikan Ganjar merupakan sosok yang diterima masyarakat.

"Ini hasil survei yang menarik! Tingginya elektabilitas Ganjar Pranowo sebagai capres dalam survei yang dilakukan Utting Research menunjukkan preferensi publik yang kuat. Mas Ganjar merupakan sosok penerus Presiden Jokowi," ujar Ferry dalam keterangannya, Sabtu (29/7/2023).

Pria yang akrab disapa Kang Ferry itu mengatakan survei Utting Research menampilkan gambaran tingginya elektabilitas Ganjar dari seluruh responden yang diwawancarai. Dalam konteks politik, ujar Ferry, tingginya tingkat elektabilitas dapat dijadikan pertanda bahwa banyaknya masyarakat yang mengenal dan memiliki pandangan positif terhadapnya.

"Unggulnya Ganjar Pranowo dalam survei menunjukkan ada sebagian besar masyarakat yang mendukungnya sebagai calon presiden. Hal ini dapat menjadi indikasi bahwa ia memiliki daya tarik dan potensi mendapatkan dukungan luas dalam pemilihan presiden," ujar politisi Perindo tersebut.

Ferry mengatakan, publik selama ini disuguhkan dengan kampanye bacapres mengenai kedekatan dengan Presiden Jokowi. Namun, ia menilai tanpa kampanye sekalipun, Ganjar yang didukung PDIP, Perindo, PPP dan Hanura itu sudah dipersepsikan publik sebagai penerus Jokowi.

"Oleh sebab itu, kami dari Partai Perindo sebagai pendukung Mas Ganjar meyakini jika beliau merupakan sosok yang tepat untuk meneruskan pembangunan yang sudah dilakukan Pak Jokowi," katanya.