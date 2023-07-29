Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bacapres Perindo Ganjar Pranowo Puncaki Elektabilitas, Abdul Khaliq: Pemimpin Visioner Penerus Jokowi

Muhammad Farhan , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |18:47 WIB
Bacapres Perindo Ganjar Pranowo Puncaki Elektabilitas, Abdul Khaliq: Pemimpin Visioner Penerus Jokowi
Ganjar Pranowo. (Foto: Dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ketua DPP Perindo bidang Keagamaan, Abdul Khaliq Ahmad menanggapi hasil positif survei elektabilitas Bacapres Perindo Ganjar Pranowo. Hasil tersebut dinilainya sebagai bukti objektif masyarakat yang mengharapkan keberlanjutan kebijakan Presiden Jokowi.

Diketahui, Hasil elektabilitas tersebut diperoleh berdasarkan survei Utting Research, sebuah lembaga survei yang berbasis di Australia. Ganjar Pranowo berada di urutan pertama elektabilitas calon presiden.

BACA JUGA:

Bacapres Perindo Ganjar Pranowo: Sekolah Mesti Menyenangkan 

Abdul Khaliq menjelaskan, dirinya bersyukur dan menyambut positif hasil survei tersebut lantaran menunjukkan bahwa figur pribadi dan kepemimpinan Ganjar sangat mumpuni dan sangat tepat. Ia meyakini Ganjar memenuhi kualifikasi untuk memimpin Indonesia lima tahun ke depan. 

"Ganjar sosok pemimpin yg kreatif dan visioner yang sudah dibuktikan dengan keberhasilannya sebagai Gubernur Jawa Tengah, suatu provinsi yang sangat berpengaruh pada perkembangan pembangunan di Indonesia selama dua periode 2013-2018 dan 2018-2023," jelas Khaliq saat dihubungi MPI, Sabtu (29/7/2023). 

Bacaleg DPR RI dari Partai Perindo Dapil Jawa Barat II (Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat) itu mengatakan prestasi kepemimpinan Ganjar sangat dirasakan oleh rakyat Jawa Tengah. 

"Prestasi Ganjar dapat dilihat dalam menumbuhkembangkan UMKM, melestarikan budaya luhur bangsa, serta merawat harmoni sosial yang sangat penting bagi keberhasilan pembangunan," ujar Khaliq. 

Khaliq menyampaikan Ganjar merupakan sosok yang tepat untuk meneruskan keberlanjutan kebijakan Presiden Jokowi karena keberanian dan kemampuannya yang identik dengan orang nomor satu Indonesia tersebut. 

BACA JUGA:

Utting Research Tunjukkan Masyarakat Lebih Pilih Ganjar, Ferry Kurnia: Cocok Teruskan Jokowi 

"Keyakinan akan kemampuan dan keberaniannya untuk melanjutkan program pembangunan Presiden Jokowi menjadikan Ganjar sosok yang sangat dinantikan kehadirannya untuk memimpin Indonesia pasca Jokowi," tutur Khaliq. 

Dia menuturkan, komitmen dan gagasan besar Ganjar dalam memajukan ekonomi nasional berbasis keswadayaan dan gotong royong, sangat sejalan dengan Jokowi. 

"Ini pun selaras dengan visi dan misi Partai Perindo untuk mewujudkan Indonesia Sejahtera," tambahnya. 

Halaman:
1 2
      
