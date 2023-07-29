Gempa M5,0 Guncang Halmahera, Tidak Berpotensi Tsunami

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan M4,1 mengguncang Halmahera Timur, Maluku Utara (Malut), Sabtu 29 Juli 2023, pukul 18.19 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengatakan gempa tidak berpotensi tsunami.

Sementara itu, pusat gempa berada di 21 km barat laut Halmahera Timur pada koordinat 1.40 Lintang Utara – 128.31 Bujur Timur.

“Gempa Mag:5.0, 29-Jul-23 18:19:11 WIB, Lok:1.40 LU,128.31 BT (21 km BaratLaut HALMAHERATIMUR-MALUT), Kedlmn:51 Km, tdk berpotensi tsunami,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG mengatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum ada informasi lebih lanjut mengenai dampak gempa.

“Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.”

(Khafid Mardiyansyah)