HOME NEWS NASIONAL

Bacapres Perindo Ganjar Peluk dan Salami Prabowo, Dapat Sambutan Meriah Anak Muda

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |19:18 WIB
Bacapres Perindo Ganjar Peluk dan Salami Prabowo, Dapat Sambutan Meriah Anak Muda
A
A
A

JAKARTA - Momen hangat antara Bakal Calon Presiden (Bacapres) Partai Perindo Ganjar Pranowo dan Bacapres Ganjar Pranowo terjadi.

Kedua tokoh itu, saling bersalaman dan berpelukan kala bertemu di dalam acara Belajaraya 2023.

Momen hangat itu terjadi bermula kala Ganjar Prnaowo tiba di lokasi acara di Pos Bloc, Jakarta Pusat, Sabtu (29/7/2023) sore. Ganjar, tiba sekitar pukul 16.17 WIB.

Setibanya, Ganjar langsung duduk di barisan depan untuk menyaksikan Prabowo yang menjadi pembicara dalam sebuah talkshow di acara tersebut. Tak lama, sesi talkshow itu telah usai.

Halaman:
1 2
      
