Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tanggapan Bacapres Perindo Ganjar Pranowo Terkait Gibran Sebut Jokowi Sudah Putuskan Dukung Satu Capres

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |19:34 WIB
Tanggapan Bacapres Perindo Ganjar Pranowo Terkait Gibran Sebut Jokowi Sudah Putuskan Dukung Satu Capres
A
A
A

JAKARTA - Bakal Calon Presiden (Bacapres) Partai Perindo, Ganjar Pranowo turut menanggapi pernyataan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka. Gibran menyebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengantongi satu nama capres yang didukung dalam Pilpres 2024.

Menurutnya, dukungan Jokowi ke satu figur capres itu hal yang wajar. Apalagi, Jokowi memiliki hak suara yang mana harus mendukung salah satu kandidat capres.

"Ya pasti beliau punya satu dukungan. Masa dukungannya dua, kan yang dipilih itu kan satu," kata Ganjar saat ditemui di Pos Bloc, Jakarta Pusat, Sabtu (29/7/2023).

Di sisi lain, Ganjar menilai, dukungan sati figur capres iti merupakan keputusan Jokowi. Atas dasar itu, Ganjar merasa, siapapun yang didukung Jokowi haris dihormati.

"Itu keputusan dari Pak Jokowi yang harus kita hormati siapa pun yang beliau akan dukung, kan itu hak politik beliau," terang Ganjar.

Sebelumnya, Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengantongi satu nama calon presiden (Capres) yang didukung dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Partai Perindo Ganjar Pranowo
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/337/3183391//perindo-uJQI_large.jpg
Gerak Cepat Prabowo Kembalikan Martabat 2 Guru Luwu Utara yang Dipecat Panen Pujian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/337/3182729//perindo-Un1y_large.jpg
Hari Pahlawan: Musuh Terbesar Bangsa Bukan Penjajah Fisik, Melainkan Anasir Koruptor!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/340/3182248//perindo-14Y2_large.jpg
TB Sangadiah Tutup Usia, Sosok Ulama dan Pendekar Pemersatu di Banten
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182177//kpk-gIki_large.jpg
Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Kena OTT, Reaksi Ganjar Mengejutkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181902//perindo-cEGz_large.jpg
Sidang Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Hakim Diminta Vonis Berat Pelaku Agar Beri Efek Jera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181543//ketum_partai_perindo-H5pd_large.jpg
Rakernas Partai Perindo Tegaskan Dukungan Terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto Lewat Eka Dasa Asasta untuk Asta Cita
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement