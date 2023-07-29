Tanggapan Bacapres Perindo Ganjar Pranowo Terkait Gibran Sebut Jokowi Sudah Putuskan Dukung Satu Capres

JAKARTA - Bakal Calon Presiden (Bacapres) Partai Perindo, Ganjar Pranowo turut menanggapi pernyataan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka. Gibran menyebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengantongi satu nama capres yang didukung dalam Pilpres 2024.

Menurutnya, dukungan Jokowi ke satu figur capres itu hal yang wajar. Apalagi, Jokowi memiliki hak suara yang mana harus mendukung salah satu kandidat capres.

"Ya pasti beliau punya satu dukungan. Masa dukungannya dua, kan yang dipilih itu kan satu," kata Ganjar saat ditemui di Pos Bloc, Jakarta Pusat, Sabtu (29/7/2023).

Di sisi lain, Ganjar menilai, dukungan sati figur capres iti merupakan keputusan Jokowi. Atas dasar itu, Ganjar merasa, siapapun yang didukung Jokowi haris dihormati.

"Itu keputusan dari Pak Jokowi yang harus kita hormati siapa pun yang beliau akan dukung, kan itu hak politik beliau," terang Ganjar.

Sebelumnya, Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengantongi satu nama calon presiden (Capres) yang didukung dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.