HOME NEWS NASIONAL

Utting Research Tampilkan Elektabilitas Ganjar Unggul, Perindo: Masyarakat Ingin Pembangunan Jokowi Dilanjutkan

Muhammad Farhan , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |19:56 WIB
Utting Research Tampilkan Elektabilitas Ganjar Unggul, Perindo: Masyarakat Ingin Pembangunan Jokowi Dilanjutkan
A
A
A

JAKARTA - Ketua DPP bidang Politik Perindo, Yusuf Lakaseng menilai hasil survei lembaga Utter Research yang menampilkan elektabilitas Ganjar Pranowo yang unggul dibandingkan bacapres lainnya sebagai bentuk pemulihan dukungan yang signifikan.

Diketahui, lembaga Utting Research adalah lembaga survei yang berbasis di Australia, telah memotret tanggapan masyarakat yang positif atas bacapres Ganjar Pranowo.

Yusuf mengatakan dukungan terhadap Gubernur Jawa Tengah yang pulih secara signifikan tersebut karena sosoknya dinilai setipe dengan Presiden Jokowi. Ia pun memandang pemulihan signifikan ini datang selepas pernyataan kontroversi Ganjar ihwal batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20.

"Dari survei itu terlihat Ganjar Pranowo telah mengalami pemulihan dukungan yang signifikan setelah sebelumnya mengalami penurunan karena batalnya Indonesia menjadi tuan rumah piala dunia U-20," ucap Yusuf kepada MPI, Sabtu (29/7/2023).

Yusuf juga mengatakan, dirinya bersama Perindo yakin bacapres yang diusung oleh PDIP, Perindo, PPP dan Hanura itu akan memenangkan Pilpres 2024 mendatang. Ini dia yakini karena hasil survei Utting Research yang menggambarkan 61% masyarakat menginginkan keberlanjutan kerja Presiden Jokowi melalui Ganjar.

"Karena dari data survei Utting Research menunjukkan 61% rakyat ingin keberlanjutan kerja Jokowi dengan perbaikan. Kemudian 18% masyarakat menginginkan dilanjutkannya kerja Jokowi tanpa perlu lagi ada perubahan apapun," jelas Yusuf.

Oleh sebab itu, Yusuf yang menilai identiknya karakteristik kepemimpinan Ganjar dengan Presiden Jokowi, posisi tersebut membuktikan dukungan yang kuat akan mengalir deras kepada bacapres asal Jawa Tengah tersebut.

"79% rakyat ingin kerja pemerintahan Jokowi dilanjutkan dan yang paling pantas serta punya kemampuan melanjutkan. Itu semua hanya bisa dilakukan oleh Pak Ganjar Pranowo," tegas Yusuf.

Halaman:
1 2
      
